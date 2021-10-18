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18.10.2021 17:09
Рубрика: Общество

В России появились первые случаи попадания детей с COVID-19 в реанимацию

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

На фоне роста заболеваемости коронавирусом в России появились случаи госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию. Об этом сообщил профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Фото: Сергей Михеев
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"В настоящее время около 13% школьников переболевают. Сейчас появились тяжелые случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию, и даже редкие летальные случаи", - рассказал врач на пресс-конференции, посвященной вакцинации детей и подростков от коронавируса, в "Национальной службе новостей" (цитата по РИА Новости).

Сейчас в России одобрена вакцинация населения старше 18 лет и идут испытания препарата для возрастной группы 12-17 лет. В конце сентября минздрав уже получил документы на регистрацию вакцины для подростков, которую могут одобрить к началу ноября. Минздрав уточнял, что если вакцину одобрят, то решение прививать ли ребенка будут принимать родители исключительно в добровольном порядке.

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