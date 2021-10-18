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18.10.2021 05:30
Рубрика: Экономика

В России в 2022 году вырастет размер пособия при рождении детей

Текст: Ольга Игнатова

С 1 февраля 2022 года в России вырастет размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Как следует из заключения Счетной палаты "О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов", которое цитирует ТАСС, повысить размер пособия планируется на 5,8 процента.

Фото: Мария Девахина/ РИА Новости
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Таким образом, минимальный размер пособия (его обычно получают неработающие женщины) вырастет до 7 493 рублей. А максимальный размер пособия составит 31 282 рубля. В 2023 году предельный размер пособия по уходу за ребенком может вырасти до 33 298 рублей, в 2024 году - до 35 530 рублей. Сейчас минимальный размер пособия составляет 7 083 рубля, максимальный - 29 600 рублей.

С 1 февраля также на 5,8 процента предполагается повысить единовременное пособие при рождении ребенка - до 19 981 рубля. В 2023 году пособие могут проиндексировать на 4 процента - до 20 781 рубля. В 2024 году также на 4 процента - до 21 612 рулей. Сейчас размер такого пособия составляет 18 886 рублей.

Ежегодно будет расти и пособие по беременности и родам. Так, максимальная его сумма (если у мамы большой стаж и пособие рассчитывается исходя из 100 процентов заработка) в 2022 году может составить 78 207 рублей, в 2023 году - 83 246 рублей, в 2024 году - 88 826 рублей.

Проект бюджета Фонда соцстраха сейчас находится на обсуждении в Государственной думе. Он был внесен туда 30 сентября вместе с федеральным бюджетом, бюджетом Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования.

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