В СФ рассказали о создании экспертной лаборатории для поддержки бизнеса

Разработкой и экспертизой инициатив в области поддержки малого и среднего предпринимательства может заняться специальная экспертная лаборатория. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Синицын.

"В комитет Совета Федерации по экономической политике поступило предложение о создании экспертной лаборатории по разработке и экспертизе инициатив в области поддержки малого и среднего предпринимательства. Этот формат общения дает возможность представителям делового сообщества представить свои инициативы, а участникам - детально обсудить их предложения и впоследствии облечь их в форму законов и проектов нормативных актов", - сказал Синицын на "круглом столе" о правовых основах улучшения делового климата. Его слова приводит пресс-служба Совфеда.

Сенатор отметил, что сейчас предпринимательское сообщество испытывает сегодня серьезное давление, которое связано с глобальными процессами развития крупных корпораций, внедряющихся в те сферы, где ранее успешно работал малый и средний бизнес. "На это накладываются также проблемы, связанные с распространением коронавируса и введенными в связи с этим ограничениями", - добавил он.