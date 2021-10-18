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18.10.2021 17:45
Рубрика: Власть

В Совфеде назвали условия для возобновления работы миссии НАТО

Текст: Дмитрий Гончарук
Работа военной миссии НАТО в Москве может возобновиться только при реальных шагах альянса по налаживанию отношений с Москвой. Такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об ответных мерах на высылку российских дипломатов при НАТО. Ими станут приостановка работы военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве. Постпредство РФ при НАТО приостановит работу в ноябре. Контакты представителей альянса с Россией будут проходить через посла РФ в Бельгии.

Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС
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"Да, возобновление работы этих миссий возможно, но для этого должны быть предприняты реальные действия по возобновлению отношений. Нужно провести рабочую встречу, обсудить возобновление работы миссий, увеличение численности наших представителей до оптимального", - сказал Джабаров РИА Новости.

По оценке сенатора, одних заявлений НАТО будет недостаточно, чтобы возобновить полноценную работу миссий. Так, если будут вводиться ограничения на передвижение российских дипломатов по штаб-квартире НАТО в Брюсселе, то это "не изменит ничего".

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