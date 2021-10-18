В Совфеде назвали условия для возобновления работы миссии НАТО

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил об ответных мерах на высылку российских дипломатов при НАТО. Ими станут приостановка работы военной миссии связи и информбюро НАТО в Москве. Постпредство РФ при НАТО приостановит работу в ноябре. Контакты представителей альянса с Россией будут проходить через посла РФ в Бельгии.
"Да, возобновление работы этих миссий возможно, но для этого должны быть предприняты реальные действия по возобновлению отношений. Нужно провести рабочую встречу, обсудить возобновление работы миссий, увеличение численности наших представителей до оптимального", - сказал Джабаров РИА Новости.
По оценке сенатора, одних заявлений НАТО будет недостаточно, чтобы возобновить полноценную работу миссий. Так, если будут вводиться ограничения на передвижение российских дипломатов по штаб-квартире НАТО в Брюсселе, то это "не изменит ничего".