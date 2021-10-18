В США умерла проникшая на ядерный объект монахиня

В США на 92-м году жизни скончалась монахиня Меган Райс, приговоренная к трем годам тюрьмы за проникновение на территорию военно-промышленного ядерного комплекса в Ок-Ридже (штат Теннесси). Причина смерти - сердечная недостаточность.

Летом 2012 года Райс и двое ее сообщников перерезали проволоку и проникли на тщательно охраняемую территорию, развесили там антивоенные плакаты и исписали соответствующими лозунгами одну из стен.

На суде Райс заявила, что не раскаивается в своем поступке и жалеет лишь о том, что не решилась на подобную акцию раньше. В итоге ее приговорили к трем годам тюрьмы.

После инцидента комплекс в Ок-Ридже, на территории которого хранился и перерабатывался уран, был временно закрыт, а сотрудники, отвечавшие за его безопасность, уволены.

Именно в Ок-Ридже были созданы заряды для бомб, сброшенных в 1945 году на японские города Хиросима и Нагасаки, напоминает ТАСС.