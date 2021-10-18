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18.10.2021 16:35
Рубрика: Экономика

Виноделы рассказали, насколько подорожает шампанское к концу года

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

До нового года рост цен на шампанское в России составит 5-7%. Такую оценку дал президент Союза виноградарей и виноделов РФ Леонид Попович на всероссийском саммите виноделов.

Фото: РИА Новости
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"Игристое вино будет на рынке, наше, не наше - не важно. Не сомневаюсь, что все россияне будут на Новый год с игристыми винами. Это гарантирую. Что касается цен, то до нового года роста особого не будет - в пределах инфляции - 5-7%", - цитирует Леонида Поповича "Интерфакс".

Объем производства в этом году сопоставим с прошлым годом, рассказал эксперт, также растут темпы экспорта, однако внутренний рынок остается в приоритете. Тем не менее есть некоторый дефицит винограда, считает Попович, поэтому в будущем "тенденции роста цен неизбежны".

Крупнейший регион по выращиванию винограда сегодня - Краснодарский край, где площадь виноградников превышает 28 тысяч гектаров. В прошлом году валовый сбор там сократился на 9% из-за засухи в регионе - до 193 тысяч тонн агрокультуры, а в 2021 году ожидается еще меньше - 170 тысяч тонн.

Производство шампанского за январь-сентябрь этого года снизилось на 13,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года, при этом продажи выросли на 8,2%, сообщал ранее Национальный союз защиты прав потребителей. Однако в середине сентября стало известно, что в Россию возобновляются поставки французского шампанского, что поможет покрыть растущий спрос на продукцию.

Экономика Товары и цены Цены на продукты

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