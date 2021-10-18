Джоэл Коэн снял "Макбета" по трагедии Шекспира

25 декабря зрителей ждет новый "Макбет" Уильяма Шекспира. А сейчас в сети появился тизер картины. Снял одну из самых известных мировых трагедий четырехкратный лауреат премии "Оскар" Джоэл Коэн.

Он впервые снял картину без участия своего брата Итана Коэна, с которым он работал над такими известными картинами, как "Старикам тут не место", "Фарго", "Большой Лебовски". Главные роли в картине исполнили Дензел Вашингтон и звезда фильма "Земля кочевников" Фрэнсис МакДорманд, кстати супруга Джоэла Коэна.

Из всех пьес Шекспира чаще других экранизировали "Гамлета", "Макбет" стоит на втором месте. Ведьмы убеждают шотландского лорда Макбета в том, что ему суждено стать королем. Предавая друзей и следуя советам честолюбивой жены, он выбирает зло способом достижения своих целей. Интерпретаций "Макбета" великое множество - в виде комиксов, анимационных лент, сериалов. У Коэна "Макбет" - симбиоз кино и театральной постановки. Уже сейчас фильму прочат несколько премий "Оскар".