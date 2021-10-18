Взявшие микрозаймы стали чаще обращаться за кредитными каникулами

Россияне, оформившие банковские кредиты на сумму до 30 тысяч рублей, в первом полугодии 2021 года стали реже обращаться за кредитными каникулами, чем в первой половине прошлого года. При этом у заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) с аналогичными суммами займа спрос на них, наоборот, вырос. Такие расчеты предоставило "Российской газете" Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Спрос клиентов МФО на кредитные каникулы связан со снижением доходов населения и продолжит расти вместе с инфляцией, полагают эксперты.

Кредитные каникулы - это отсрочка платежей по кредитам, которая может длиться до полугода. Это временная мера, она была принята в прошлом году, чтобы поддержать бизнес и частных заемщиков во время коронакризиса. По данным Банка России, среди заемщиков, получивших тогда кредитные каникулы, 72% смогли вернуться в график платежей. По собственным программам банков доля тех, кто смог вернуться в график, чуть выше и составляет 74%. Закон о кредитных каникулах закончил действовать в прошлом году, но ЦБ рекомендовал кредиторам продлить отсрочку. Рекомендации регулятора действовали до 30 сентября 2021 года. Сейчас продолжают действовать собственные программы банков и МФО по кредитным каникулам.

По данным НБКИ, за год количество обращений за кредитными каникулами со стороны клиентов, оформивших ссуды на сумму до 30 тысяч рублей, сократилось на 32%, до 383 295. В то же время аналогичный показатель у заемщиков МФО с теми же суммами займа вырос на 27%, до 541 260.

По данным Банка России, с 20 марта 2020 года по 29 сентября 2021 года в адрес кредитных организаций от заемщиков получено 39,3 млн обращений об изменении условий кредитного договора. По состоянию на 29 сентября 2021 года рассмотрено 99% обращений. Одобрено почти 23 млн заявлений, или 59,1% от рассмотренных. По спросу на кредитные каникулы со стороны заемщиков МФО Банк России мониторинг не проводит. "Инструмент приобретал популярность преимущественно во II квартале прошлого года, - указала директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. - При этом часть заемщиков трактовали его по-своему, предполагая полное освобождение от возврата долга, а не отсрочку платежа на определенный краткосрочный период".

Вместе с тем повышение спроса на средства МФО может трактоваться как признак снижения уровня жизни населения, считает Носова. По данным исследовательского холдинга "Ромир", сентябре 2021 года потребительские расходы россиян выросли самыми высокими за последние три года темпами (на 4,8% в месячном исчислении и на 6,3% - в годовом). Это произошло на фоне августовского снижения реальных доходов населения на 8,3%.

"Несмотря на то, что МФО стали более тщательно подходить к отбору заемщиков, кредитная политика банков по-прежнему остается более консервативной, и одобрение получают более "качественные" заявки, - подчеркнула аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства Наталья Богомолова. - Бизнес-модель МФО изначально предполагает более высокую маржинальность при большем аппетите к риску, соответственно, кредиты выдаются заемщикам с высокой долговой нагрузкой с более низким значением персонального кредитного рейтинга. Вероятно, за кредитными каникулами в МФО в основном обращались более молодые заемщики (берущие небольшие необеспеченные кредиты и займы), для которых характерны нестабильность доходов и неопределенность в отношении будущих поступлений, тогда как банки преимущественно кредитуют граждан экономически активного возраста, у которых лучше платежная дисциплина".

На фоне продолжающегося роста инфляции тенденция продолжится, уверена Носова. Инфляция, несмотря на регулярное повышение ключевой ставки Банком России, продолжает расти. В сентябре в годовом выражении, по данным Росстата, она составила 7,4%. Минэкономразвития ожидает, что по итогам года она сохранится на этом уровне. Из-за ряда факторов ожидать ее существенного снижения к концу года не приходится, констатировал глава Минэкономразвития Максим Решетников.