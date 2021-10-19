30 тысяч школ в мире работают по российским учебникам

Новости

Футболист "ПСЖ" не сыграет в Лиге чемпионов из-за расставания с женой 21:09
Врачи посоветовали госпитализировать Саакашвили 21:00
Силуанов предложил создавать резервные фонды в регионах 21:00
В России за сутки 32 военнослужащих вылечили от коронавируса 20:56
"Ленком" станет covid-free театром с 1 ноября 20:55
Матвиенко предложила централизованно закупать средства от редких заболеваний 20:47
Миротворцы РФ обеспечили передачу Армении пятерых пленных 20:47
Розничные цены на бензин начали активно расти по всей России 20:45
В Instagram добавят возможность публикации фото с компьютера 20:44
Ялтинский экономический форум отменен из-за коронавируса 20:41
В Ростовской области ввели карантин и ПЦР-тесты для приезжих 20:27
Москва призвала Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину 20:04
В Зауралье шесть человек отравились суррогатным алкоголем, есть погибшие 19:55
Куба снимает обязательный карантин для въезжающих с 7 ноября 19:53
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена 19:52
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту 19:50
Витория: "Спартак" может обыграть "Лестер" 19:34
Акции "Русала" обвалились на фоне обысков ФБР в доме Дерипаски 19:33
Глава Башкирии ужесточил антиковидные требования 19:29
NBC: В доме Дерипаски в Вашингтоне прошел обыск 19:24
Ученые предупредили об опасной мутации "дельта"-штамма коронавируса 19:07
Названы 100 лучших телесериалов XXI века 19:05
В американском доме Олега Дерипаски идет обыск 18:59
Лукашенко потребовал не отменять оказание плановой медпомощи 18:58
Чижов: Россия не имеет отношения к энергетическому кризису в ЕС 18:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 20:08
Рубрика: Общество

30 тысяч школ в мире работают по российским учебникам

Текст: Елена Кухтенкова
За границей открываются школы, которые работают по российским образовательным стандартам, сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Ведомство уделяет особое внимание популяризации русского языка за рубежом, начиная масштабные проекты, направленные на продвижение "великого и могучего" в других странах.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Одна такая школа функционирует в Туркменистане, ещё пять школ будут открыты в Таджикистане, девять школ планируется открыть в Киргизской Республике. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Фото: russkiymir.ru
Русист из Германии стала Учителем года-2021

Андрей Корнеев подчеркнул, что есть схожие запросы со стороны Узбекистана и Армении, и, если будет соответствующее решение правительства, начнётся работа и в этом направлении.

По данным Корнеева, за рубежом работает порядка 30 тысяч школ, в которых используются российские учебники и ведётся обучение русскому языку. Эти организации также нуждаются в пристальном внимании со стороны российского образовательного сообщества. Минпросвещения направляет туда педагогов, и об их успешной работе говорит устойчивый рост уровня владения русским языком и общей успеваемости учащихся, а также хорошие результаты олимпиад и тематических конкурсов.

"Кроме того, мы внедряем новый подход и к содержанию образования на русском языке за рубежом. Сейчас несколькими совместными коллективами авторов разрабатывается линейка учебников по русскому языку для системы общего образования иностранных государств на весь период обучения в школе", - информировал замминистра.

Пушкинский конкурс Общество Образование Правительство Минпросвещения Русский язык на постсоветском пространстве

Главное сегодня

QR-коды и нерабочие дни: Новые меры по борьбе с пандемией. Главное
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19
Собянин ввел новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом в Москве
Представитель Дерипаски: ФБР обыскивает дома родственников бизнесмена
В Техасе потерпел крушение самолет с 21 пассажиром на борту
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает