30 тысяч школ в мире работают по российским учебникам

За границей открываются школы, которые работают по российским образовательным стандартам, сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Ведомство уделяет особое внимание популяризации русского языка за рубежом, начиная масштабные проекты, направленные на продвижение "великого и могучего" в других странах.

Одна такая школа функционирует в Туркменистане, ещё пять школ будут открыты в Таджикистане, девять школ планируется открыть в Киргизской Республике. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев на VII Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Андрей Корнеев подчеркнул, что есть схожие запросы со стороны Узбекистана и Армении, и, если будет соответствующее решение правительства, начнётся работа и в этом направлении.

По данным Корнеева, за рубежом работает порядка 30 тысяч школ, в которых используются российские учебники и ведётся обучение русскому языку. Эти организации также нуждаются в пристальном внимании со стороны российского образовательного сообщества. Минпросвещения направляет туда педагогов, и об их успешной работе говорит устойчивый рост уровня владения русским языком и общей успеваемости учащихся, а также хорошие результаты олимпиад и тематических конкурсов.

"Кроме того, мы внедряем новый подход и к содержанию образования на русском языке за рубежом. Сейчас несколькими совместными коллективами авторов разрабатывается линейка учебников по русскому языку для системы общего образования иностранных государств на весь период обучения в школе", - информировал замминистра.