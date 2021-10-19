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19.10.2021 09:50
Рубрика: Культура

Адель даст интервью Опре Уинфри

Текст: Наталья Соколова

В преддверии выхода нового альбома британская певица Адель придет в студию к Опре Уинфри и расскажет о том, почему в течение шести лет она не записывала новые альбомы, как похудела, разошлась с супругом и как черпала вдохновение в своем сыне. Об этом сообщается на странице певицы в Facebook. Ожидается, что в программе Адель даже выступит вживую.

Фото: instagram.com/abba
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Телешоу Adele: One Night Only выйдет на телеканале CBS 14 ноября.

Напомним, что в студии Уинфри уже побывали все звезды. Вышло уже более 4500 программ, а шоу признано одним из величайших в истории телевидения.

А нового альбома Адель после шестилетнего молчания осталось ждать недолго. "30" выйдет 19 ноября 2021 года.

Культура Музыка Поп-музыка

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