Адель даст интервью Опре Уинфри

В преддверии выхода нового альбома британская певица Адель придет в студию к Опре Уинфри и расскажет о том, почему в течение шести лет она не записывала новые альбомы, как похудела, разошлась с супругом и как черпала вдохновение в своем сыне. Об этом сообщается на странице певицы в Facebook. Ожидается, что в программе Адель даже выступит вживую.

Телешоу Adele: One Night Only выйдет на телеканале CBS 14 ноября.

Напомним, что в студии Уинфри уже побывали все звезды. Вышло уже более 4500 программ, а шоу признано одним из величайших в истории телевидения.

А нового альбома Адель после шестилетнего молчания осталось ждать недолго. "30" выйдет 19 ноября 2021 года.