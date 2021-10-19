Актер Егор Корешков: Хорошая научная фантастика актуальна всегда

Антон Павлович Чехов в "Братьях Ч." Михаила Угарова, пианист Алексей Сенин в "Метаморфозисе" Сергея Тарамаева и Любы Львовой, доктор Стивен Росс в "Звездном разуме" ("Проект Gemini") Вячеслава Лисневского, дипломат Муратов в "Оптимистах" Алексея Попогребского. Если уже речь зашла о сериалах, то вспомним и "Восьмидесятые", и "Отель Элеон", и "Психологини"... А еще придут на ум народные комедии "Горько" и "Горько 2". Актер Егор Корешков, который снимался во всех этих проектах, не боится экспериментировать. Но, несмотря на разнообразие ролей, остается весьма загадочным персонажем.

Комедия "Нефутбол", где Корешков сыграл тренера - недавно после проката появилась в онлайн-кинотеатрах, ее можно смотреть например на ivi, однако зрители ждут уже и экранизацию утопии Евгения Замятина "Мы", где актер - в главной мужской роли. Поклонники же заметили резкое и странное преображение внешнего облика артиста - темноволосый шатен, Корешков внезапно превратился в какого-то космического блондина. Что это - мода или роль? Обо всем этом обозреватель "РГ" расспросила Егора Корешкова на фестивале "Кинотавр" в этом году.

Почему стоит посмотреть фильм "Нефутбол"?

Егор Корешков: Он добрый, веселый, мотивирующий, спортивный. А еще - воплощение детских мечтаний и желаний. Про возврат к себе - то есть, когда человек впадает в рутину жизни и забывает о том, чего же хочет на самом деле. Но он может вспомнить, и все для этого есть - и силы, и желание, и возможности. И когда он возвращается к себе и получает задуманное - перезапускается вся его жизнь. Это такое глубинное послание фильма, а так - он просто веселый, яркий и жизнеутверждающий.

Комедия - это ваш жанр?

Егор Корешков: Все жанры мои! (Смеется).

Хороший ответ. А какие у вас отношения с футболом?

Егор Корешков: Доверительные (снова смеется). Я играл и играю периодически в футбол, но сказать, что я мастер или хотя бы как-то близок к этому - нет. Даже не любительский уровень. Так - новичок.

А болеть болеете?

Егор Корешков: Болею! Мой герой в картине играл в ЦСКА. Кстати, знаете, почему вообще в фильме ЦСКА? Максим Свешников - режиссер - он болеет за них, и поэтому у него в каждом фильме фигурирует и эта команда. И я болею за ЦСКА с 8 класса, меня мой одноклассник когда-то подсадил. Носили "розы" (фанатские шарфы) в школе. Тогда это было очень активно - все дрались на улице.

И вы дрались?

Егор Корешков: Нет, потому что мы носили "розы" под одеждой - чтобы не получить на улице. Но в школе можно было их достать и спокойно болеть.

Означает ли это, что болельщики "Спартака", "Зенита" или "Локомотива", например, не должны смотреть фильм "Нефутбол"?

Егор Корешков: Так фильм же не про моего героя и его судьбу в ЦСКА. К тому же его оттуда выгнали. Он - про Таганрогскую женскую футбольную команду. Поэтому - для всех.

А женщины по-вашему реально могут играть в футбол или это все же мужской вид спорта?

Егор Корешков: Признаюсь честно, на матчах я не был - только видел их в Интернете. И смотрел, как девчонки - наши актрисы - играют. И у нас там были реальные футболистки! И они - на уровне!

А вы играли с ними?

Егор Корешков: Не играл. Сидел на "бровке" - на тренерской скамейке. Но в том, что я видел, есть своя миссия. Почему нет? У нас сейчас такая эпоха, что нет разделения на женское и мужское. Во всем унисекс. И так - во всем мире.

Чем вас подкупает - в хорошем смысле слова - режиссер Максим Свешников? Вы у него снимались и в сериалах "Отель Элеон", "257 причин, чтобы жить", "Филатов". Мне, например, нравится, что он - очень искренний режиссер.

Егор Корешков: Его сила - не только искренность, но и любовь к кино, и насмотренность, начитанность, "чуйка" какая-то. То, что он вкладывает в фильм, всегда очень важно. Он так работает, что просто не может остановиться. Даже не ездит никуда отдыхать. Утром у него монтаж одного фильма, потом - съемка, потом подготовка к следующему, и так постоянно. И эти вовлеченность, трудовой ритм чувствуются, когда работаешь вместе с ним. Диалог с ним всегда очень точный, мы понимаем друг друга - все как-то легко и про одно и то же.

А вы с ним фильмы обсуждаете? Имею в виду не те, в которых вы снимаетесь.

Егор Корешков: Да.

У вас часто совпадают мнения?

Егор Корешков: По большей мере. Очернить кого-нибудь - не ставим такой цели перед собой.

Вы спортивный человек, это видно сразу. Какой вид спорта предпочитаете?

Егор Корешков: Недавно опробовал бадминтон. И могу сказать, что это одно из самых интересных занятий. В сериале "257 причин, чтобы жить" мой герой - успешный теннисист, который начал преподавать, и во втором сезоне он открывает сквош-клуб. Так я познакомился со сквошем. А в сквош-клубе "Москва", где мы снимали, есть и бадминтон. И в какой-то момент, выходя с тренировки, я познакомился с человеком, которого тоже зовут Егор, и он сказал: "Ты попробуй бадминтон и поймешь, что сквош - это вообще фигня". А я был так впечатлен сквошем. Я попробовал и подумал: "Вот это да! Как это энергозатратно, какая нужна скорость соображения все время... Может быть, как в боксе?" И я могу сказать, что это просто какой-то космос - так круто. Это ведь не просто воланчик покидать ракеткой. Не дачное развлечение. А через сетку, нужно попасть именно в площадку противника. И много теряешь калорий - то есть серьезная "просушка".

Почему вы сменили имидж?

Егор Корешков: Потому что подходят к концу съемки фильма "Неведомое" режиссера Александра Богуславского. Мы с ним делали два проекта. Вначале "Звёздный разум" продолжение - там космос, научная фантастика - Sci- Fi и спасение планеты. И сразу после этого он меня позвал в фэнтези "Неведомое". И так как мы "Звёздный разум" начинали лет пять назад, и есть материал, где уже определенная прическа и образ, мне пришлось в начале года снова вернуться в это состояние. И я понял, что хочу в "Неведомом" что-то кардинально другое. Давно мечтал покраситься, но меня всё пугали, мол, если "ты покрасишь волосы", то они все выпадут. А я понимал, что кроме как для проекта, это, наверное, странно. В общем - все совпало.

Что вы думаете об этом жанре - научная фантастика? Говорят, в ближайшее время он станет одним из самых востребованных.

Егор Корешков: В нем был у нас застой. Мало того, не то что не выпускали научно-фантастических фильмов у нас, так их у нас особо и не смотрели. Зарубежный Sci-Fi выходит - зритель валит туда толпами. Появляется русский, даже если это неплохой фильм, почему-то не идут? Но сейчас потихоньку начали доверять. Да и русскому кино, и сериалам в целом - тоже. И из-за платформ, и из-за качества фильмов, и за доступности. Раньше, если и выходили авторские фильмы, то они были в ограниченном прокате, и потом их нигде никогда нельзя было увидеть. А сейчас это авторское кино - на платформе, и люди могут его посмотреть. То есть, наконец-то, мы переломили ситуацию! И то, что сейчас наши фильмы и сериалы на зарубежных фестивалях и на платформах, и в целом уровень вырос... И вообще, мне так часто это говорили и операторы, и режиссеры, что сейчас такая аппаратура, такие камеры, такие линзы, что снять на них плохо - невозможно - то есть они уже априори снимают хорошо.

Это же не причина успеха!

Егор Корешков: Да, но в целом сейчас плохую картинку уже точно невозможно воспроизвести. Только нужно придумать, что именно. Вот сейчас сам восьмой сезон "Ходячих мертвецов" смотрю. Никогда их не смотрел, а тут прямо запоем. Даже боюсь, что всего 11 сезонов. Что же делать дальше? Как жить? (Смеется)

Прочтут ваше интервью и снимут двенадцатый. Вы свяжетесь с ними и скажете: "Хочу сниматься тоже!" У вас, кстати, планируется участие в зарубежных проектах?

Егор Корешков: От одного я отказался. От китайского.

Вы меня второй раз удивили за интервью. Первый - когда сказали про бадминтон.

Егор Корешков: Да, у меня был китайский фильм. Очень забавная история. Мне написала на Facebook актриса, у которой есть китайский агент. Поскольку у них соцсети блокируют - они не могли со мной связаться. И только через эту девушку-актрису вышли на меня, и я в срочном порядке отправил им свою фильмографию и пробы. В ответ они прислали мне запрос, и я через две недели был уже в Китае, снимался в фильме. Это был 2015 год. Сразу после съемок в "Метаморфозисе" поехал туда.

Этот фильм вышел?

Егор Корешков: В Китае - да, у нас - нет. Художественный руководитель картины - Никита Сергеевич Михалков. А называется она "Балет в пламени войны" - проект министерства обороны. Фильм не делался для широкого проката - скорее для фестивалей, и прокат был ограничен в Китае.

Вы - один из немногих наших актёров, которые имеют опыт работы с Китаем. Как с ними работать?

Егор Корешков: Я помудрел (смеется). Когда приехал, ожидал, что все русские сцены будет снимать Никита Сергеевич, но в итоге работала китайская съемочная группа. По-английски говорил только второй режиссер, и то ему было не до меня. В первый же день - встреча с министром обороны. Он начинает говорить. "Нихао, здравствуйте", - переводит мне Пётр и замолкает. Министр много и подробно рассказывает. Поворачиваюсь к Петру - он молчит. Думаю, наверное, нельзя перебивать министра. Потом спрашиваю - о чем шла речь. Петр отвечает: "Он говорил о фильме". И все! Много чего было для меня удивительным. Например, что вагончиков для артистов на площадке в принципе нет.

А где переодеваться и гримироваться?

Егор Корешков: В машине. Там был для этих целей минивэн. Так вот - я понимаю, что Пётр не очень-то готов переводить, потому что с русским у него беда. Первый день съемок, и я осознаю, что перспектива - не положительная. Попросил заменить переводчика, нашли девушку из соседнего с тем местом, где мы снимали, города.

Я думала, вы скажете, что выучили китайский.

Егор Корешков: Что-то выучил. Какие-то фразы. Даже на площадке в некоторых сценах говорил по-китайски.

Тем временем

Расскажите про фильм "Мы". Это тоже научная фантастика плюс экранизация классического романа Евгения Замятина.

Егор Корешков: На этот раз меня подкупил режиссер Гамлет Дульян - это его дебют. Он и сам сопродюсер этого фильма, он нашел часть средств на него. Он мне тоже написал когда-то в соцсети - "ВКонтакте" - он тогда еще хотел снять просто тизер. Еще не было ничего, ни денег, ни продюсера, только желание. Но для меня эта роль была важной - я с детства мечтал, чтобы экранизировали "Мы". Это одна из моих любимых книг, которую я прочел довольно рано. Тогда я не смог в съемках тизера участвовать, но так хотел, что думал - лишь бы только режиссер не нашел никого другого. И так совпало, что режиссер видел в роли только меня. И он потом вернулся ко мне, когда уже весь проект "встал на рельсы". Мы репетировали месяца два до съемок, проходили полностью сценарий, разбивали его на блоки, потому что арка моего героя - довольно сложная. Мы столько раз все проговаривали, подробно обсуждали каждую фразу, момент, элемент. И я надеюсь, что это делали не зря.

Почему, по-вашему, "Мы" сегодня актуальное произведение?

Егор Корешков: Хорошая научная фантастика актуальна всегда. Говорю это, возвращаясь к тому, почему ее сейчас появляется все больше. Технологии так быстро сейчас скачут. Есть роботы, есть часы Бонда. Будущее - оно уже здесь.