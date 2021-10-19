Антон Силуанов ответил на вопросы сенаторов по проекту бюджета

Чтобы погасить задолженность регионов по оплате медицинской помощи, в бюджет заложат более 50 млрд рублей, на тушение лесных пожаров дополнительно потратят 8 млрд, а авиапарк будут обновлять за счет лизинга. Об этом сенаторам рассказал министр финансов Антон Силуанов, который пообщался с ними в формате "открытого диалога". Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе дискуссии предложила передать на федеральный уровень закупку препаратов для людей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Глава минфина сразу же обозначил темы, которые важны для его ведомства в региональном аспекте. Среди них - система межбюджетных отношений и инфраструктурные кредиты. По мнению министра, при их выдаче придется найти баланс между долговой устойчивостью регионов и необходимостью поддерживать их инфраструктуру. "500 миллиардов рублей мы уже распределили, сейчас на повестке вторая сумма, но вопрос следующий - а что делать с долгами регионов? Как предоставлять такие кредиты, ведь надо учитывать долговую устойчивость", - отметил он.

Глава Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов спросил у Силуанова о планах по поддержке региональных авиаперевозок и обновлению парка воздушных судов. "У нас есть несколько видов субсидий, например, на "раскатку" маршрутов. Мы сейчас активно занимаемся доступностью авиаперевозок жителей Дальнего Востока и средней полосы. Большие дополнительные ресурсы предусмотрены в бюджете именно на эту цель... А обновлять парк воздушных судов будем за счет лизинговых схем", - сообщил министр.

По словам вице-спикера Совфеда Николая Журавлева, дотации регионам планируется проиндексировать на 5%, хотя инфляция может превысить этот показатель. "Мы договорились о том, что дотацию, как и раньше это было, будем определять на уровне не ниже, чем прогнозы по инфляции", - отреагировал министр. 15 миллиардов рублей планируется потратить на то, чтобы помочь регионам, которые превысят "дотационную" планку. В течение трех лет они будут получать 75%, затем 50% и 25% от уровня нынешних дотаций.

Также Журавлев обратил внимание на то, что на "лес" в федеральном бюджете на 2022 год запланировано на 2 млрд рублей меньше субвенций. Сенатор опасается, что снижение объемов и изменение методики расчета приведут к сокращению штата лесников. Например, в его регионе - Костромской области - придется уволить около 20% сотрудников лесоохраны. Антон Силуанов заверил, что вопрос тушения лесных пожаров почти решен: из бюджета выделят на 8 млрд рублей больше, чем раньше. Кроме того, кабмин вместе с сенаторами готов проработать дополнительные источники финансирования отношений, которые регулируются лесным законодательством.

Предстоит найти баланс между долговой устойчивостью регионов и необходимостью поддерживать их инфраструктуру

Сенаторы спросили министра и о поддержке системы обязательного медицинского страхования на фоне пандемии. "Мы сейчас вместе с минздравом просчитали необходимые объемы и готовим предложения в правительство. Эта цифра будет более 50 млрд рублей", - рассказал Силуанов, отвечая на вопрос члена Комитета по соцполитике Ольги Забраловой.

Если раньше на борьбу с ковидом в день тратилось около 2 млрд рублей в день, то сейчас, при всплеске заболеваемости, 3,6 млрд. Министр подчеркнул, что, несмотря на это, "ни в коем случае нельзя меньше внимания обращать на лечение иных болезней".

Валентина Матвиенко предложила передать на федеральный уровень приобретение препаратов для людей с тяжелыми и редкими заболеваниями. "Сегодня регионы покупают одну-две ампулы для орфанников и платят очень дорого. Поэтому надо, чтобы минздрав осуществлял централизованные закупки таких лекарств через спецсоглашения с поставщиками, заинтересованными в российском рынке", - пояснила спикер Совфеда. Она привела в пример Санкт-Петербург, где с переходом на централизованные закупки стоимость лекарств снизилась на 30%. Кроме того, передача закупок лекарств на федеральный уровень позволит завести учет таких больных, добавила она. В ответ Силуанов заявил, что пока в кабмине не предусматривают передачу лечения орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный. Министр предложил вернуться к обсуждению этого вопроса в следующем бюджетном цикле.