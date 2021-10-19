АТОР: Египет стал самым популярным направлением на ноябрьские праздники

Российские туристы, решившие провести ноябрьские праздники за границей, выбирают Египет, Турцию и ОАЭ. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, отметив, что спрос на зарубежные поездки растет.

По ее словам, в пятерке популярных направлений также Доминикана и Венгрия. "Думаю, что оставшиеся до праздников две недели укрепят лидерство этих стран", - заявила Ломидзе, ее слова передает Интерфакс.

Представительница АТОР добавила, что по сравнению с тем же периодом 2020 года сегодня спрос на зарубежный отдых вырос на 40%. Это может говорить об относительном восстановлении выездного туризма, подчеркнула она.

При этом, по словам Ломидзе, рост спроса на зарубежный отдых происходит на фоне снижения интереса туристов к поездкам по России. Это связано с введением в ряде регионов ограничений для предотвращения распространения коронавируса. Часть этих ограничений касается туриндустрии. Например, заселения в санатории, дома отдыха и гостиницы.