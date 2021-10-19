Банку России придется снова повышать ключевую ставку

Банк России на заседании совета директоров в пятницу снова повысит ключевую ставку, ожидают аналитики. Шестое подряд повышение ставки из-за по-прежнему сильно растущей инфляции практически неизбежно, интрига лишь в том, насколько сильным оно будет. Повышение ключевой ставки должно позитивно сказаться на курсе рубля и усилить тенденцию по росту ставок по вкладам и кредитам.

Банк России в марте начал цикл повышения ключевой ставки из-за начавшей ускоряться тогда инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%, исторического минимума для этого показателя (в первой половине 2020 года ЦБ, напротив, опускал ставку для помощи экономике во время коронакризиса через дешевый кредит). Сейчас ключевая ставка составляет 6,75%, на прошлом заседании в сентябре ЦБ повысил ее минимальным шагом в 0,25 процентного пункта.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что ЦБ не исключает уровень ключевой ставки и выше 7%. Также она допускала, что дополнительно ставку придется повышать или один раз, или несколько. Фактически за полтора месяца этот сигнал ЦБ не изменился: это подтвердил в начале октября зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

В сентябре, по данным Росстата, инфляция продолжила ускоряться. В годовом выражении (к сентябрю прошлого года) она составила 7,4%, это максимум с июля 2016 года. С начала года средний уровень потребительских цен вырос почти на 5,5% при прогнозе Банка России в целом за 2021 год в 5,7-6,2% (его ЦБ давал в июле, и в пятницу он, очевидно, будет повышен).

"Хотя в значительной мере ускорение инфляции в сентябре обусловлено ростом цен на продукты питания и разовыми факторами, инфляционные процессы в России и в мире сейчас позволяют предположить закрепление инфляции на высоких уровнях на более длительный срок, что может затруднить прогнозируемое ЦБ возвращение инфляции к 4-4,5% до конца 2022 года", - подчеркивает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "ФИНАМ" Ольга Беленькая. На этом фоне, по ее мнению, ЦБ будет выбирать между продолжением режима "тонкой настройки" (то есть повысит ставку на 0,25 процентного пункта) или возвращением к более решительному шагу (повысит на 0,5 процентного пункта). Последний сценарий пока представляется более вероятным, говорит Беленькая.

6,5 процента может составить ключевая ставка через год, если инфляция начнет снижаться

Инфляция продолжила ускоряться в октябре, в краткосрочной перспективе проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными, инфляционные ожидания населения хоть и снижаются, остаются высокими, перечисляет экономист по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Андрей Мелащенко. При этом он ожидает, что инфляция может замедлиться уже в ноябре, поэтому ЦБ выберет в пятницу все же шаг повышения ставки в 0,25 процентного пункта, до 7% годовых.

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В нынешних (на самом деле, довольно нестандартных. - "РГ") условиях, когда в течение последнего года источниками повышенной инфляции были совершенно разные рынки (энергетические товары, микросхемы, стройматериалы, продовольствие), Банк России может воспринимать любой всплеск как опасный для инфляционных ожиданий и реагировать на него, вероятно, также будет, констатирует директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов. По его словам, если Банк России посчитает, что основные факторы инфляции на ближайшие полгода-год достаточно хорошо понятны, то все необходимые повышения разумно сделать уже в эту пятницу и завершить цикл повышения ставки (это означает, что она вырастет сразу до 7,25%). "Но если, скажем, по оценкам ЦБ, всплеск глобальных цен на сырьевые товары и прочие внешние неопределенности будет значимо давить на деловую активность, вариант с более медленным повышением или даже его отсутствием может оказаться более привлекательным", - допускает Куликов.

Если не будет устойчивого проинфляционного давления, а инфляция действительно замедлится к концу года, то цикл повышения ставки закончится, соглашается Мелащенко. Но в 2022 году денежно-кредитная политика Банка России будет оставаться жесткой, однако по мере замедления инфляции ЦБ может начать снижать ставку к осени 2022 года и довести ее через год до 6,5%, считает аналитик.

Банк России начал повышать ключевую ставку раньше и действует решительнее большинства других центробанков стран с развивающимися рынками, что способствует укреплению курса рубля и снижает его уязвимость, если вскоре Федеральная резервная система (ФРС) США начнет сокращать монетарное стимулирование экономики, говорит Беленькая. Выключение "печатного станка" и прекращение выкупа облигаций с рынка и даже заявления об этом со стороны ФРС автоматически укрепляют курс доллара по отношению ко всем мировым валютам.

"Повышение ключевой ставки увеличивает привлекательность рублевых активов и способствует, при прочих равных, дальнейшему укреплению курса рубля", - соглашается директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко. Влияние высокой инфляции на экономику более негативно, чем номинальный рост ставки, подчеркивает он. "Банк России действует в рамках своего мандата по таргетированию инфляции и выстроил должную коммуникацию с рынком. В конечном итоге, таргетирование инфляции всего лишь выравнивает дисбалансы в экономике и является полезным инструментом для ее устойчивого развития", - говорит Тимошенко.