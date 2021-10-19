Беларусь рассчитывает выпустить собственную вакцину в 2023 году

Отечественную вакцину против COVID-19, которую ученые Беларуси, по словам Александра Лукашенко, в пробирке уже имеют, в республике планируют запустить в производство в 2023 году. Эту ориентировочную дату президент озвучил во вторник на совещании, посвященном эпидемиологической ситуации и мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Здесь правильно специалисты сказали: вакцина - это не панацея от того, что человек не заболеет. Он может заболеть. Но смертность среди вакцинированных почти нулевая", - заявил белорусский лидер, следовательно - вакцина помогает.

Делая прогноз о развитии эпидемиологической ситуации в РБ, Лукашенко признал, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в Беларуси пока непростая, но есть основания для осторожного прогноза в отношении ее дальнейшего развития. Он сообщил, в частности, что вместе с министром здравоохранения на днях они пришли к единому мнению, что "эта неделя и следующая будут очень показательны в лечении коронавирусной инфекции". А после сегодняшнего подробного обсуждения это впечатление у белорусского руководителя только усилилось.

Он рассчитывает также, что именно с помощью вакцинирования населения удастся пережить и "осенне-зимний период до следующего лета". А дальше, пояснил он, жизнь покажет, как следует действовать, цитирует пресс-служба главу государства.

Прежде всего, президент исходит из того, что в 2023 году, когда появится собственный препарат, возможно и появление совершенно иного штамма заболевания. "Поэтому мы как раз произведем свою вакцину и приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать" через два года, пояснил он.

По его словам, специалистами уже очень многое сделано для того, чтобы производить отечественную вакцину. "Есть проект, закупается оборудование для того, чтобы был свой завод по производству вакцин, как это делается в Китае, России, США, еще в нескольких государствах", - констатировал Лукашенко.