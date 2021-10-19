Постановление главного государственного санитарного врача по Белгородской области от 18 октября 2021 года № 592 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям"

Я, Главный государственный санитарный врач по Белгородской области Оглезнева Е.Е., проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по данной инфекции в Белгородской области расценивается как неблагополучная.

Коэффициент распространения инфекции среди населения не снижается и составляет 1,22, темп прироста заболеваемости за 14 дней составляет 23,1 %.

Отмечается рост числа заболевших лиц, активно посещающих общественные места (торговые центры, развлекательные площадки, спортивные и зрелищные мероприятия, парки, бары, рестораны и т.д.) и пользующихся общественным транспортом. При анализе по профессиональному признаку наибольшие показатели заболеваемости регистрируются среди работников, деятельность которых связана с наличием контактов с большим количеством людей: сферы обслуживания транспорта, офисов, банков и др.

В структуре заболевших до 60 % приходится на лиц трудоспособного возраста 18-60 лет.

Анализ возрастной структуры инфицированных новой коронавирусной инфекцией показал, что высокие еженедельные относительные показатели заболеваемости на 100 тысяч населения в возрастной группе 50-64 года и старше 65 лет.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководствуясь п. 6 ч. 1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального Закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", п. 66, п. 67 СанПиН 3.33683-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 (зарегистрировано Минюстом 15.02.2021, регистрационный номер 62500), приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" (зарегистрировано Минюстом России 25.04.20 14 N 32115) постановляю:

1. Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) следующим категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации:

1.1. лица в возрасте 60 лет и старше;

1.2. работникам организаций сферы предоставления услуг, за исключением работников медицинских и образовательных организаций;

1.3. работникам организаций транспорта и энергетики;

1.4. работникам многофункциональных центров;

1.5. сотрудникам правоохранительных органов, государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу;

1.6. лицам, работающим вахтовым методом;

1.7. волонтерам;

2. Руководителям предприятий, организаций, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Белгородской области, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего Постановления:

2.1. в срок до 15.11.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15.12.2021 - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

2.2. усилить информационно-разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

3. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с п.п. 3.4; 3.5; 3.21; 3.22; 3.26; 3.35 временных методических рекомендаций Министерства Здравоохранения Российской Федерации "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19".

4. Правительству Белгородской области:

4.1. обеспечить контроль за реализацией данного Постановления предприятиями, организациями, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в срок до 20.11.2021 и 20.12.2021 года представить в Управление Роспотребнадзора по Белгородской области информацию об исполнении настоящего Постановления;

4.2. оказать содействие руководителям медицинских организаций в проведении иммунизации отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п. 1 настоящего Постановления;

4.3. организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинопрофилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), как наиболее эффективного профилактического мероприятия.

5. Департаменту здравоохранения Белгородской области:

5.1. определить потребность в вакцине, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения требований пункта 1 настоящего Постановления;

5.2. организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления;

5.3. принять дополнительные меры по проведению информационной работы по пропаганде вакцинопрофилактики, как основной профилактической меры в борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);

5.4. обеспечить работу пунктов вакцинации против новой коронавирусной инфекции в медицинских организациях, по месту работы, учебы, на общественных пространствах, с привлечением мобильных выездных прививочных бригад.

6. Начальнику отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Белгородской области (Чеботаревой Т.Я.), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Белгородской области, их заместителям, обеспечить контроль за организацией и проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

7. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Е.Е.Оглезнева







