Биолог объяснил, как выбрать вкусные мандарины

Россиянам рассказали, как выбрать качественные и вкусные мандарины. Они должны быть плотные, оранжевого или желто-оранжевого цвета и с небольшой прозеленью. Об этом рассказал завотделом цитрусовых культур института сельского хозяйства Академии наук Абхазии Дмитрия Сабекия, сообщает РИА "Новости".

Ученый отметил, что у ранних урожаев мандаринов более гладкая кожура. Специалист также объяснил, как отличить мандарины из разных краев, если они продаются с веточками.

"У абхазских листья более широкие и заостренные, а у китайских - узкие, чуть продолговатые", - пояснил Дмитрий Сабекия.