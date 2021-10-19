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Рубрика: В мире

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после COVID-19

Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Столичный выпуск № 238(8589)
Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался от осложнений после перенесенного коронавируса в возрасте 84 лет. Пауэлл оказался в кресле главы американской дипломатии в 2001 году и стал первым темнокожим на этой должности.

К моменту назначения он имел за плечами примерно три десятка лет военной службы и солидный багаж работы на президентов-республиканцев: был советником (1987-1989) у Рональда Рейгана, главой Комитета начальников штабов (1989-1993) у Джорджа Буша-старшего. Напрямую курировал вторжение США в Панаму (1989) и операцию "Буря в пустыне" в Ираке (1991).

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Мир запомнил Пауэлла прежде всего по судьбоносному выступлению в зале Совета Безопасности ООН в 2003 году, на котором он убеждал всех присоединиться к войне против Ирака и, картинно потрясая пробиркой, заявлял, что в ней - свидетельства наличия оружия массового поражения у режима Саддама Хусейна. Как утверждают американские историки, Пауэлл по меркам других министров Буша-младшего был "голубем" и выступал против одностороннего вторжения США в Ирак. Как и предписывала предложенная им "Доктрина Пауэлла" о военных интервенциях, он настаивал на том, чтобы заручиться поддержкой международного сообщества, для чего и убедил Буша-младшего вынести вопрос на обсуждение в ООН. Выступление с пробиркой стало кульминацией попыток сформировать коалицию для войны в Ираке и создать морально-правовое обоснование для нее.

СБ ООН санкции на вторжение так и не дал, но американцев было не остановить. Год спустя оказалось, что пробирка, как сегодня принято говорить, была фейком. Но поздно. Войска США были в Ираке, Саддам Хусейн пал, страна погрузилась в хаос, перекроивший расстановку сил на всем Ближнем Востоке.

Знал ли Пауэлл, что обманывает мировое сообщество, или же его использовали вслепую - неизвестно. Сам он вспоминать об этом не любил и лишь несколько лет спустя нехотя признал, что шоу с пробиркой стало "пятном" на его репутации. В 2005 году он вышел в отставку и большой политикой больше не занимался.

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