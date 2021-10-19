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19.10.2021 17:53
Рубрика: Общество

Археологи обнаружили одну из первых церквей христианского мира

Текст: Денис Передельский
Фото: Anadolu Agency Фото: Anadolu Agency
Фото: Anadolu Agency

В Турции археологи при проведении раскопок на территории древнего города Приена в провинции Айдын обнаружили 1600-летнюю церковь, которая является древнейшей в своем регионе и одной из самых ранних во всем христианском мире.

Фото: Jordiferrer/wikipedia.org
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Об открытии рассказывает Daily Sabah. Оно было совершено в городе Приена, который включен в предварительный Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Раскопки проводила команда археологов во главе с Али Алтыном, академиком Университета Бурса Улудаг. По его словам, найденная церковь, вероятно, является древнейшей в этом регионе. Ее особенностью является и то, что она, в отличие от других церквей и храмов, обнаруженных ранее, была построена для массового поклонения. Ее возраст составляет около 1600 лет.

"Мы выяснили, что основание церкви состоит из собранных вместе небольших камней, которые были покрыты мозаикой с геометрическими мотивами, - рассказал Али Алтын. - Внутри стены были покрыты продольными росписями, которые состоят из нескольких слоев. Это говорит о том, что церковь использовалась с первых фаз периода раннего христианства до позднего периода византийской эпохи".

Исследование показало, что ранняя церковь имела правильную прямоугольную форму. Она располагалась на территории, которая много лет использовалась в качестве кладбища. Алтын говорит, что открытие имеет большое значение, поскольку эта церковь была построена первой христианской общиной в Приене.

К слову, этот город в древности считался центром науки и искусства. Он был домом для известного греческого философа Биаса, одного из семи мудрецов Греции. Раскопки здесь были начаты немецкими археологами еще в 1895 году. С тех пор обнаружено множество монументальных сооружений, в том числе храмы, театры, агора, публичные здания, торговые лавки и гимназии.

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