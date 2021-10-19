В знаковой коллекции Chaumet Bee My Love появились новые украшения.

В этой линии, как следует из ее названия с игрой слов "будь моей любовью" и "пчела - моя любовь", переосмыслен в современном ключе мотив пчелиных сот - имперский символ, тесно связанный с историей бренда и с гербом Наполеона, его знаменитого клиента. Лаконичная коллекция объединяет отполированное до зеркального блеска золото и сверкающие бриллианты.

Инновационная технология Taille Imperatrice придает бриллиантам исключительный блеск и наделяет каждый камень вспыхивающими "пламенными" переливами. Сверкающие и яркие, они легко сочетаются с другими изделиями основной коллекции. Материалы украшений также отдают дань истории дома и его основателю Мари-Этьену Нито, который был мастером по золоту, прежде чем стать ювелиром.