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19.10.2021 18:55
Рубрика: Экономика

Чижов: Россия не имеет отношения к энергетическому кризису в ЕС

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Москва добросовестно выполняет свои договорные обязательства по поставке газа в ЕС, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. По его словам, кризис в Европе - следствие ошибок Еврокомисии и Россия к нему не имеет никакого отношения.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"Никто не оспаривает факта, что Россия выполняет свои договорные обязательства. Я имею в виду "Газпром" в первую очередь, да и других наших поставщиков", - передает ТАСС заявление российского дипломата.

Он также указал, что в Европе просчитались, оставив к осени подземные газовые хранилища оказались незаполненными.

Отсутствие заявок из Евросоюза на поставку газа в данный момент Чижов объяснил тем, что "рыночная цена на газ настолько высока, что приходится думать дважды".

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Бельгия Международные организации Европейский союз

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