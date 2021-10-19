Чижов: Россия не имеет отношения к энергетическому кризису в ЕС

Москва добросовестно выполняет свои договорные обязательства по поставке газа в ЕС, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. По его словам, кризис в Европе - следствие ошибок Еврокомисии и Россия к нему не имеет никакого отношения.

"Никто не оспаривает факта, что Россия выполняет свои договорные обязательства. Я имею в виду "Газпром" в первую очередь, да и других наших поставщиков", - передает ТАСС заявление российского дипломата.

Он также указал, что в Европе просчитались, оставив к осени подземные газовые хранилища оказались незаполненными.

Отсутствие заявок из Евросоюза на поставку газа в данный момент Чижов объяснил тем, что "рыночная цена на газ настолько высока, что приходится думать дважды".