Что будет с рублем после заседания Банка России

Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций", специально для "Российской газеты":

- Рубль не смог развить восходящее движение прошлой недели. Благодаря росту нефти, обновившей многолетние вершины, на старте понедельника российская валюта приблизилась к 15-месячному максимуму, но затем стала активно сдавать позиции из-за ухудшения ситуации на мировых рынках.

Основным риском остается подорожание энергоносителей, ставящее под угрозу рост мировой экономики, а также усиливающее инфляцию. Это подталкивает ключевые центробанки к более быстрому сворачиванию монетарных стимулов и повышению процентных ставок, что также способно ухудшить экономические перспективы.

На этом фоне Банк России с марта ужесточает денежно-кредитные условия с целью предотвращения более быстрого роста потребительских цен и повышения инфляционных ожиданий. Российская инфляция впервые с начала 2016 года превысила 7,5%, и пока не наблюдается признаков замедления этого тренда. В то же время ключевая ставка по-прежнему ниже данного уровня, то есть в реальном выражении остается отрицательной, сохраняя проинфляционное воздействие.

Однако пик годовой инфляции может быть пройден в ближайшие недели, после чего она начнет замедляться. Это позволит ЦБ ограничиться одним повышением ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) на ближайшем заседании. Вероятно, в моменте мы можем увидеть укрепление российской валюты на этом событии, но вскоре по факту его свершения возможно коррекционное ослабление рубля. Многие участники наверняка предпочтут восстановить свои позиции в инвалюте на фоне снижения доллара и евро до новых 15-месячных минимумов. Данный сценарий предполагает нахождение доллара в диапазоне 70,5-71,5 рубля.

Нельзя исключать, что Банк России упреждающе повысит ключевую ставку на 0,75-1 п. п., что способно вызвать более существенный рост рубля и закрепление его курса на достигнутых вершинах по меньшей мере в среднесрочной перспективе. В результате доллар может опуститься в район 70 рублей или немного ниже. Однако для этого ситуация на мировых рынках не должна ухудшаться.

Учитывая, что дорогое сырье становится все большим раздражителем для глобальных инвесторов, на краткосрочном горизонте для рубля позитивом будет выступать, скорее, стабилизация цен на сырьевые товары, чем их дальнейший рост.

В то же время рублевая стоимость Brent, находящаяся недалеко от исторического максимума выше 6000 рублей, отражает некоторую недооцененность российской валюты к нефти. Поэтому, даже сильное снижение нефтяных котировок вряд ли вызовет ощутимое и устойчивое ослабление рубля, если за этим движением не будет стоять появление серьезных факторов ухудшения долгосрочных перспектив сырьевого рынка.