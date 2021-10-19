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19.10.2021 18:56
Рубрика: Экономика

Что происходит на российском рынке труда

Текст: Ольга Игнатова, Елена Манукиян
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Потребность работодателей в работниках сегодня на 20% выше, чем в докризисный период, говорится в исследовании РАНХиГС на основе данных Росстата. В нем также отмечается, что в октябре 2021 года число вакансий на одном из крупнейших сервисов по поиску работы - hh.ru - примерно в полтора раза превысило количество предложений, размещенных в 2019 году.
Спрос на курьеров на российском рынке труда за последнее время вырос в 4,5 раза. Фото: Сергей Михеев Спрос на курьеров на российском рынке труда за последнее время вырос в 4,5 раза. Фото: Сергей Михеев
Спрос на курьеров на российском рынке труда за последнее время вырос в 4,5 раза. Фото: Сергей Михеев

С одной стороны, растет спрос на молодых специалистов, отмечает автор исследования Виктор Ляшко. Однако их число будет сокращаться минимум еще пять лет. В то же время ситуация на рынке труда поменялась из-за снижения числа трудовых мигрантов, что вынуждает работодателей искать работников среди россиян. Кроме того, наблюдается повышенный спрос на работников в отраслях, выигравших от пандемии, в их числе - онлайн-услуги и доставка, при этом восстанавливается спрос на работников в пострадавших от ковида отраслях (гостиницы, рестораны, торговля). Работодатели, столкнувшись здесь с дефицитом рабочей силы, начали повышать зарплаты.

Фото: iStock
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Как рассказали "РГ" в сервисе Superjob, наибольший прирост вакансий к допандемийному уровню демонстрируют курьерские службы. За год - с октября прошлого года по октябрь нынешнего - их количество выросло на 420%. На 153% увеличилось количество предложений для кассиров. А вот желающих занять эти места в разы меньше. Много вакансий и для рабочих, особенно их не хватает на стройплощадках.

В Superjob также отмечают, что ретейлу, промышленности, строительным и эксплуатирующим организациям приходится конкурировать за "синие воротнички" с растущими сервисами доставок: часть линейного персонала перешла в курьеры. К тому же сейчас можно неплохо зарабатывать и в других сферах. Так, например, мастер по установке и ремонту окон в Москве может в месяц заработать до 120 тысяч рублей. А менеджер по продажам - до 100 тысяч. Более 80 тысяч рублей предлагают торговому представителю на Сахалине. А мастеру по чистке ковров в Москве предлагают 120 тысяч рублей в месяц.

Тем не менее в установщики окон все не пойдут. Это тяжелый труд, требующий подготовки и физической силы. Но если торговля - самый массовый сектор экономики, где традиционно было занято до 7% экономически активного населения, и курьерские службы людей уже не привлекают, то где же они работают? "Уходят в неформальный сектор", - констатирует директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его оценке, в России в "тени" могут трудиться до 18 млн человек.

Многим компаниям сейчас приходится конкурировать за "синих воротничков" с сервисами доставки

"Пандемия обострила проблему ранее сложившихся балансов на рынке труда,- отмечает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. - Резко возрос спрос на работников интернет-торговли, доставщиков товаров, логистов и айтишников. Одновременно снизился спрос на работников туристической отрасли, сферы досуга, общепита. Кроме того, пандемия повлияла на изменение миграционных потоков, как внутренних, так и внешних. Граждане, работавшие по вахтовому методу, предпочли вернуться домой, а трудовые мигранты из стран СНГ остались в своих странах из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. К этому примешивается и демографическая проблема".

Фото: Сергей Куксин
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После кризисов 2009 и 2015 годов рынку труда потребовалось не менее двух-трех лет для полного восстановления. В этот раз уже в августе 2021 года безработица вернулась к допандемийным значениям и сократилась до 4,4%, отмечают в Росстате. По данным минтруда, этого удалось достичь за счет увеличения доли занятых граждан, в том числе на временных позициях: в гостинично-ресторанном бизнесе, в сельскохозяйственной и строительной сфере. На это повлияли также общий подъем деловой активности, рост трудоустройства выпускников и увеличение числа самозанятых. Снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Значительную роль сыграли и уже принятые меры по поддержке занятости. Так, программы по снижению напряженности на рынке труда были приняты во всех регионах с учетом специфики локальных рынков. Кроме того, на федеральном уровне действуют программы по переобучению безработных граждан и граждан, находящихся в поиске работы, а также программа по субсидированию найма.

По словам профессора Академии труда и социальных отношений Натальи Локтюхиной, восстановление шло быстрее также потому, что к кризису мы подошли уже с иным рынком труда. У людей появилась возможность работать удаленно или в гибридном формате (дом/офис), зарабатывать на цифровых платформах труда и через интернет.

В целом рынок труда восстанавливается, говорит доцент Базовой кафедры ТПП РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. По ее словам, за период пандемии произошло высвобождение персонала и определенное снижение заработной платы, что позволило активизировать набор персонала сейчас и повысить зарплаты. Однако она обратила внимание, что сохранилась структурная безработица - квалификация работников и структура рабочих мест по-прежнему не сбалансированы.

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