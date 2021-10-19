Депутат поддержала выделение допсредств на выплаты семьям с детьми

Часто критерии нуждаемости семей не достигаются выплатами в размере половины прожиточного минимума на ребенка, поэтому, по поручению президента, вводятся новые критерии. Об этом RT рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб, комментируя выделение кабмином дополнительных средств для семей с детьми от 3 до 7 лет.

"Если при оказании такой поддержки семья все равно не достигает уровня нуждаемости в размере один прожиточный минимум и больше на семью, то государство предлагает 75% прожиточного минимума на ребенка", - сказала депутат, отметив, что выплаты могут достигать и одного прожиточного минимума.

Бессараб подчеркнула, что семьи, где есть дети, должны получать такую господдержку, чтобы они ни в чем не нуждались.

Напомним, сегодня глава кабмина Михаил Мишустин выделил еще 28,3 млрд рублей на ежемесячные выплаты семьям с детьми.