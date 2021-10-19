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19.10.2021 10:38
Рубрика: Власть

Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей

Текст: Татьяна Замахина
На поддержку семей с детьми от трех до семи лет правительство дополнительно выделяет 28,3 миллиарда рублей, а многодетных семей - еще 5,9 млрд. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сейчас не менее 2,7 миллиона детей в возрасте от трех до семи лет обеспечено такими выплатами, уточнили в пресс-службе кабмина. За нынешний год из российского бюджета на эту меру поддержки уже было направлено 276 миллиардов рублей. Речь идет о ежемесячной выплате, размер которой зависит от среднедушевого дохода семьи. Средства, которые получит семья, могут составлять от 50 до 100% регионального прожиточного минимума ребенка.

Фото: Константин Завражин/РГ
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На эти цели, согласно распоряжению, будет дополнительно выделено 28,3 миллиарда рублей.

Также подписано распоряжение о выделении 5,9 миллиарда рублей на поддержку семей, воспитывающих трех и более детей, говорится в сообщении. "Они также имеют право на специальные ежемесячные выплаты, пока ребенку не исполнилось три года", - добавили в пресс-службе правительства.

Всего же в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено свыше 59 миллиардов рублей, эту помощь получают более 620 тысяч многодетных семей.

Благодаря дополнительным средствам из резервного фонда удастся обеспечить выплатами еще 48 тысяч детей в таких семьях.

О поддержке семей с детьми Мишустин говорил, в частности, на заседании кабмина 14 октября. Тогда премьер-министр подчеркнул, что поддержка таких граждан "останется и в дальнейшем одним из приоритетов работы правительства".

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