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19.10.2021 21:00
Рубрика: Культура

Драгоценности тетки Николая II продадут на аукционе в Женеве

Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
Драгоценности тетки Николая II великой княгини Марии Павловны будут проданы в Женеве, сообщил аукционный дом Sotheby's. Речь идет о клипсах с сапфирами ступенчатой огранки весом 6,69 и 9,36 карата, обрамленных бриллиантами огранки "роза", а также броши с сапфиром 26,8 карата и двумя рядами бриллиантов. Предварительно их оценили в 280-480 тысяч швейцарских франков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Украшения Марии Павловны в 1917 году по ее просьбе из России вывез ее друг, британский антиквар Альберт Стопфорд. Он "покинул Петроград 26 сентября 1917 года, чтобы отправиться на Альбион. Стопфорду повезло: он смог пройти через Финляндию и Швецию, не столкнувшись с какими-либо серьезными трудностями, и 6 октября прибыл на лодке в британский город Абердин", говорится об истории лота на сайте аукционного дома. Мария Павловна покинула революционную Россию в 1920 году, но вскоре скончалась, и украшения унаследовала ее дочь - принцесса греческая и датская Елена. Драгоценности оставались в семье до 2009 года. Потом они были проданы.

Кстати, ценности из коллекции Марии Павловны не впервые выставляют на Sotheby's. В 2009 году с молотка ушли портсигары и запонки, принадлежавшие княгине и ее супругу, великому князю Владимиру Александровичу, брату Александра III. Самым дорогим лотом на тех торгах стал портсигар Фаберже из четырехцветного золота, который супругам на 25-летний юбилей их свадьбы подарила последняя императрица России Александра Федоровна. Портсигар купил коллекционер из США более чем за 612 тысяч фунтов - сумму, почти в 10 раз превысившую начальную стоимость лота.

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