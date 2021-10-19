В Китае найден древний морской скорпион размером с собаку

В Китае палеонтологи обнаружили и описали ранее неизвестный науке вид морского скорпиона, который отличался внушительными размерами и, вероятно, был высшим хищником своего времени.

Исследование представлено в анонсе ноябрьского выпуска журнала Science Bulletin, а коротко о нем рассказывает Live Science. Новый вид получил наименование Terropterus xiushanensis.

Это был морской скорпион, достигавший в длину одного метра. По оценкам палеонтологов, возраст найденной окаменелости составляет около 435 миллионов лет. Есть мнение, что в то время территория современного Китая была дном океана, в котором владычествовал Terropterus xiushanensis.

Ученые предполагают, что он был настоящим гигантом своего времени. Это был высший хищник, стоявший во главе пищевой цепи. Он обладал мощными передними конечностями, строение которых указывает на то, что это существо относилось к эвриптеридам - древним членистоногим, тесно связанным с современными паукообразными и подковообразными крабами.

"Его зазубренные конечности, предположительно, использовались для охоты на добычу, - говорит соавтор исследования Бо Ван из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук. - Их можно сравнить с колючими педипальпами некоторых современных пауков. Педипальпы - это самые передние отростки паукообразных. Обычно они предназначены для воспроизводства потомства, но у некоторых паукообразных они приспособлены и к захвату добычи".

Авторы работы пишут, что этот грозный хищник обитал в так называемый силурийский период, примерно между 443,8 и 419,2 миллиона лет назад. Считается, что в то время морские скорпионы в целом были высшими хищниками в морских глубинах.

Эвриптериды достигали разных размеров. Например, самые маленькие были величиной с человеческую руку, а самые большие достигали роста взрослого человека. Также исследователи отмечают, что вновь идентифицированный вид относится к семейству Mixopteriade, и это первая подобная находка за последние 80 лет.