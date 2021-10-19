В Китае найден древний морской скорпион размером с собаку

Новости

Сенатор: Оппоненты России хотят активнее использовать IT-компании 18:09
В КЧР обезврежена ячейка международной террористической организации 18:05
Путин обсудил с Васильевым планы "Единой России" 18:03
В ПФР рассказали, как получить ежемесячную выплату из маткапитала 17:54
Одну из башен "Москва-Сити" эвакуировали из-за пожара 17:49
Минюст улучшит систему блокирования экстремистских материалов в сети 17:44
Песков: Антиковидные ограничения не влияют на график Путина 17:43
Как новая методика Росстата по оценке доходов скажется на россиянах 17:40
Беларусь рассчитывает выпустить собственную вакцину в 2023 году 17:38
В Коми непривитых граждан старше 65 лет отправили на самоизоляцию 17:34
Минцифры проверит знания чиновников о кибербезопасности 17:17
Попова: QR-коды зачастую применяют неправильно 17:15
Хуснуллин: Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах РФ 17:11
Путин объяснил, почему морские порты РФ проигрывают конкуренцию 16:57
В Калмыкии завели дело о реабилитации нацизма на страницах библиотечной книги 16:53
Эксперт прокомментировал введение QR-кодов в Петербурге 16:51
РСПП предложил ввести плату за проезд большегрузов по региональным дорогам 16:51
В России снизилось количество убийств 16:50
В Госдуме выяснят причины нарушений при исполнении бюджета-2020 16:47
В Москве заработала первая камера, которая выявляет погашенные фары 16:45
Предложение новостроек за месяц выросло на 38% 16:40
В ГИБДД рассказали, в какой день недели чаще всего люди гибнут на дорогах 16:23
Лавров назвал фантазиями заявления Киева о встрече Зеленского и Путина 16:17
В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов 15:59
Путин поручил подготовить план реализации транспортной стратегии 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 17:35
Рубрика: Общество

В Китае найден древний морской скорпион размером с собаку

Текст: Денис Передельский
Фото: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences Фото: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences
Фото: Nanjing Institute of Geology and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences

В Китае палеонтологи обнаружили и описали ранее неизвестный науке вид морского скорпиона, который отличался внушительными размерами и, вероятно, был высшим хищником своего времени.

Фото: iStock
Биологи поймали крошечных "монстров" на дне океана

Исследование представлено в анонсе ноябрьского выпуска журнала Science Bulletin, а коротко о нем рассказывает Live Science. Новый вид получил наименование Terropterus xiushanensis.

Это был морской скорпион, достигавший в длину одного метра. По оценкам палеонтологов, возраст найденной окаменелости составляет около 435 миллионов лет. Есть мнение, что в то время территория современного Китая была дном океана, в котором владычествовал Terropterus xiushanensis.

Ученые предполагают, что он был настоящим гигантом своего времени. Это был высший хищник, стоявший во главе пищевой цепи. Он обладал мощными передними конечностями, строение которых указывает на то, что это существо относилось к эвриптеридам - древним членистоногим, тесно связанным с современными паукообразными и подковообразными крабами.

"Его зазубренные конечности, предположительно, использовались для охоты на добычу, - говорит соавтор исследования Бо Ван из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук. - Их можно сравнить с колючими педипальпами некоторых современных пауков. Педипальпы - это самые передние отростки паукообразных. Обычно они предназначены для воспроизводства потомства, но у некоторых паукообразных они приспособлены и к захвату добычи".

Авторы работы пишут, что этот грозный хищник обитал в так называемый силурийский период, примерно между 443,8 и 419,2 миллиона лет назад. Считается, что в то время морские скорпионы в целом были высшими хищниками в морских глубинах.

Эвриптериды достигали разных размеров. Например, самые маленькие были величиной с человеческую руку, а самые большие достигали роста взрослого человека. Также исследователи отмечают, что вновь идентифицированный вид относится к семейству Mixopteriade, и это первая подобная находка за последние 80 лет.

Общество Наука Общество Природа Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

QR-коды и нерабочие дни: Новые меры по борьбе с пандемией - главное
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает