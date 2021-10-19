Эксперты рассказали, зачем состоятельные покупатели оформляют ипотеку

Доля ипотечных сделок в сегменте премиального жилья выросла почти в полтора раза. Основная причина этого - нежелание бизнесменов, имеющих средства на покупку, изымать деньги из бизнеса, считают эксперты.

Покупатели премиальной недвижимости используют ипотеку преимущественно в трех случаях. Первый - если на момент покупки нет полной суммы в свободном доступе, но лот и проект понравились клиенту, и он не хочет ждать. Тем более что предложение на рынке премиального жилья достигло минимума за последние 6 лет. Такая ипотека часто выплачивается досрочно, с использованием бонусов, премий или продажи другой недвижимости. Средний срок погашения ипотечного кредита в высокобюджетном сегменте составляет от двух до пяти лет, добавляют в Knight Frank.

Вторая причина - для бизнесменов выгоднее купить жилье в кредит под низкий процент, чем вывести деньги из бизнеса. Третья - относительно невысокая стоимость компактных лотов в высоком сегменте при помощи ипотеки делает их доступными для большего круга покупателей. Они берут ипотеку, чтобы купить хоть и дорогой, но более качественный продукт.

С начала года доля премиальных ипотечных сделок выросла на 40%, сообщает холдинг "РСТИ". Ставки по кредитам сейчас примерно одинаковые и в массовом, и в премиальном сегменте - около 8%. Но для VIP-клиентов банки зачастую предлагают специальные условия и программы, снижающие базовую ставку.

Как отмечают эксперты портала "Банки.ру", в основном ипотеку на премиальную недвижимость оформляют жители Москвы и Санкт-Петербурга, сумма ипотеки начинается от 30 млн рублей, срок - до 20 лет.