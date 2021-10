Елизавета II отказалась от премии "Старушка года"

Королева Великобритания Елизавета II, которой в апреле исполнилось 95 лет, отказалась от почетной премии "Старушка года" (The Oldie of the Year), так как чувствует себя молодой. Об этом сообщил председатель премии Джайлс Брандрес. Награда вручается уже на протяжении 29 лет.

По его словам, организаторы обратились в Букингемский дворец с предложением отметить роль монарха во время пандемии коронавируса, однако получили вежливый, но решительный отказ. "Королева не считает, что она соответствует подходящим критериям, чтобы иметь возможность принять премию". - цитирует ТАСС письмо, подписанное помощником личного секретаря монарха Томом Лэнг-Бейкером. Королева Елизавета II впервые вышла на публику с тростью В 2011 году "Старичком года" был назван супруг Ее Величества герцог Эдинбургский Филип, которому в тот год исполнилось 90 лет. "Ничего так сильно не поднимает моральный дух, как напоминание того, что годы проходят. Но приятно, что о тебе вообще помнят", - комментировал он событие в ироничной манере. Принц Филип умер в апреле этого года в возрасте 99 лет.