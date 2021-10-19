Хуснуллин: Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах РФ

Проекты развития городского и пригородного железнодорожного транспорта разработаны для восьми городов. Еще 15 регионов проявляют большую заинтересованность в них. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в ходе заседания президиума Госсовета "О транспортной стратегии РФ до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

Хуснуллин уточнил, что в первую очередь речь идет о развитии городского транспорта на базе железной дороги в крупных агломерациях. Однако, по его словам, и в небольших городах железнодорожный транспорт может быть использован и как городской, и как пригородный. Все упирается в проблему финансирования инфраструктуры, которая не решена в большинстве регионов.

"В рамках увеличения объема пассажирских перевозок и комфорта населения - это одна из самых приоритетных задач, ее все поддерживают, - она у нас пока на сегодняшний день не обеспечена финансированием. Потому что включить ее в инвестиционную программу РЖД достаточно сложно", - отметил вице-премьер, чьи слова передает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что городские электрички могут появиться в Нижнем Новгороде, Казане, Екатеринбурге, Севастополе, Уфе, Новосибирске, Краснодаре и агломерации Самара-Тольятти. В планах до 2030 года на реализацию этого проекта может потребоваться до 100 млрд. рублей.