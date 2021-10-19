В Британском музее найдено 3500-летнее изображение призрака

Figures of Babylon: oldest drawing of a ghost found in British Museum vault https://t.co/jTHgxuamln — The Guardian (@guardian) October 16, 2021

В запасниках Британского музея обнаружена клинописная вавилонская табличка с описанием обряда экзорцизма и изображением призрака. Артефакту около 3500 лет, что делает рисунок призрака самым древним подобным изображением в мире.

Как сообщает Guardian, глиняная табличка попала в музей еще в XIX столетии, но рисунок сохранился очень плохо и был заметен только под определенным углом.

Открытие сделал куратор отдела Ближнего Востока Британского музея Ирвинг Финкель. По его мнению, силуэт призрака - худого мужчины с бородой олицетворяет "несчастную душу". На изображении руки призрака связаны веревкой, за которую тянет женщина, что означает перемещение духа в загробный мир.

В сохранившемся тексте говорится, что для избавления дома от беспокойного признака необходимо найти ему проводника, который уведет его в "мир загробного блаженства". Ритуал включает в себя изготовление фигурок мужчины и женщины. Они снабжаются одеждой, дорожными принадлежностями, мебелью, едой и украшениями.

"С восходом солнца, встав лицом по направлению к светилу, устанавливаете две сердоликовые емкости с пивом. Вы ставите на место специальный сосуд и ставите кадило из можжевельника. Вы опускаете занавес, как у прорицателя. Вы складываете фигурки вместе с их снаряжением и устанавливаете их на место и говорите следующее: Шамаш…". Текст заканчивается предупреждением: "Не оглядывайся!", - рассказал Ирвинг Финкель.