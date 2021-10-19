Как новая методика Росстата по оценке доходов скажется на россиянах

Планы Росстата по расширению исследования домохозяйств для уточнения доходов заслуживает положительной оценки. Об этом заявил заведующий Центром анализа социальных программ и рисков НИУ ВШЭ Сергей Смирнов.

Ранее стало известно, что Федеральная служба государственной статистики намерена применить новые методы в оценке финансового положения россиян. Ведомство уже разместило контракт на написание соответствующей научно-исследовательской работы. Стоимость лота - 3,52 млн рублей.

"Основной упор, как я понимаю, будет сделан на то, чтобы выявить те льготы и ту социальную помощь, которые предоставляются хозяйствам в натуральной форме. Всевозможные денежные выплаты будь то детские пособия, увеличенные пособия нуждающимся - все это легко контролируется. А вот оценить натуральные доходы, как и доходы, которые предоставляются в иных формах - не в виде прямых денежных выплат - это действительно важная задача", - отмечает Смирнов.

В качестве примера, эксперт напомнил о том, какие льготы имеют пенсионеры. Так, они на федеральном уровне освобождены освобождены от уплаты имущественного налога на единственную квартиру, дачный участок, садовой дом и гараж.

"Это, фактически, повышение доходов пенсионера. Тем пенсионерам, которые имеют разного рода государственные награды, грамоты министерств, предоставляется, в той же Москве, 50% скидка по оплате стоимости жилья и коммунальных услуг. Пожалуйста, вот тоже фактические доходы пенсионеров, которые должны быть учтены", - заявил эксперт.

Если Росстат сможет учесть доходы домохозяйств, получаемые ими в опосредованно-денежной и в натуральной форме, власти получат полную картину уровня бедности в стране.