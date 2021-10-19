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19.10.2021 09:34
Рубрика: Общество

Росстат по-новому оценит финансовое положение россиян

Текст: Алексей Рыбин

Федеральная служба государственной статистики намерена применить новые методы в оценке финансового положения россиян. Для этого Росстат объявил конкурс на написание соответствующей научно-исследовательской работы.

Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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Ведомство уже разместило контракт на сайте госзакупок. Стоимость лота - 3,52 млн рублей. Подрядчик должен написать работу к середине декабря 2021 года.

В качестве цели работы в техдокументации указано совершенствование методов наблюдения за доходами населения и по социально-демографическим проблемам.

Подрядчик должен будет подготовить рекомендации по внедрению лонгитюдного метода наблюдения. Он означает продолжительное по времени наблюдение (например, год) за одним и тем же респондентом.

Эти данные затем можно использовать при разработке мер социальной и демографической политики, измерения их эффективности, улучшения мониторинга реализации приоритетных нацпроектов и госпрограмм.

Общество Соцсфера Социология Экономика Финансы Правительство Минэкономразвития Росстат

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