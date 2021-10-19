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19.10.2021 19:00
Рубрика: Экономика

Как вырастут ставки по вкладам и кредитам после повышения ключевой ставки

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8590)
К концу года ставки по кредитам наличными могут вырасти на 0,5-2,5 процентных пункта от нынешних уровней в 4,99-7,9% годовых на фоне повышения ключевой ставки ЦБ. Ставки по вкладам вырастут заметно меньше: на 0,25-1 процентный пункт по сравнению с нынешними 5,7-8% годовых. Об этом "Российской газете" сообщили представители крупных банков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В банках ДОМ.РФ, "Русский стандарт", "Зенит", "Санкт-Петербург" и МТС Банке ожидают повышения ставок по потребкредитам к концу года, подтвердили их представители. В банке ДОМ.РФ считают, что ставки поднимутся на 1,5-2,5 процентных пункта, в "Зените" и "Санкт-Петербурге" - на 0,5-1 процентный пункт, в "Открытии" - не менее чем на 0,5 процентных пункта.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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В "Русском стандарте" отметили, что повышение ключевой ставки Банка России отразится и на стоимости потребкредитов, в МТС Банке планируют увеличить ставки по ним до конца 2021 года на 1-2 процентных пункта. Таким образом, к концу года кредиты наличными могут выдаваться под 6-10,4% годовых.

"Согласно консенсус-прогнозу рынка Банк России на фоне роста инфляционных ожиданий поднимет ключевую ставку до 7% уже на октябрьском заседании и доведет ее до 7,25% к концу 2021 года", - уточнили в "Русском стандарте". Банк России в марте начал цикл повышения ключевой ставки из-за начавшей ускоряться тогда инфляции. Ставка начала подниматься с 4,25%. Сейчас она составляет 6,75%. При повышении ключевой ставки традиционно растут ставки по вкладам и кредитам, причем первые - намного медленнее.

Дополнительным фактором для роста ставок по кредитам выступает сейчас усиление регулирования рынка потребкредитования и повторное повышение надбавки за риск с 1 октября этого года, что приводит к банковским издержкам и снижает рентабельность продукта, пояснили в МТС Банке. В целом уровень ставок по кредитам складывается из трех основных компонентов: стоимости привлечения средств, величины операционных издержек и премии за риск, уточнил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.

Фото: istock
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Вырастут и ставки по депозитам, прогнозируют банкиры. По их оценке, ставки по вкладам к концу 2021 года увеличатся на 0,25-1 процентный пункт. Сейчас доходность депозитов составляет 5,45-7,7% годовых. В банке "Зенит" ожидают роста ставок по вкладам к концу года на уровне 0,25-0,5 процентных пункта, в МТС Банке - на 0,5-1 процентный пункт.

"При определении уровня ставок по вкладам мы учитываем динамику ключевой ставки ЦБ, условия по вкладам банков-конкурентов, собственную потребность в ресурсах и так далее, - рассказала "РГ" зампред правления банка "Зенит" Наталья Тутова. - Ставки по вкладам будут варьироваться в диапазоне 7,5-8% на конец 2021 года".

Спрос на банковские вклады всегда растет в декабре-январе, когда люди получают премии, а кое-кто - и тринадцатые зарплаты

По словам лидера трайба "Сбережения и инвестиции" банка "Открытие" Александра Бородкина, традиционно спрос на вклады растет в декабре и первом квартале года.

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