Когда заработает запрет о продаже вейпов подросткам

Скоро год, как Минздрав России поручил внести изменения в закон, который бы запретил продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним и сделал бы незаконной аренду помещений для их сбыта вблизи детских учреждений.

- Ничего не сделано, - говорит академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.- Точнее, по закону в радиусе ста метров от школ и детсадов запрещено продавать табак и алкоголь, но лазейки в законе и оборотистость табачной мафии таковы, что вейпы и электронные сигареты под эти параметры не подпадают.

Как полагает Онищенко, промедление в выполнении поручения Минздрава России, который требует законом запретить продажу вейпов несовершеннолетним, объясняется тем, что в игру по лоббированию их производства и продаж негласно подключился Евразийский экономический союз. Проблема в том, что техническое регулирование ЕАЭС доминирует над законодательством России и стран СНГ. "Я не могу назвать страны, чтобы не ссорить с ними Россию, - заявил Геннадий Онищенко, - но они, разместив у себя производство мировых табачных гигантов, ведут "двойную бухгалтерию". Мол, не лишайте нас прибыли, которая кормит. За их спинами маячит табачная мафия. Она в ответ на рамочные Конвенции о вреде табака 1978 и 2003 годов, которые лишиоие ей сверхприбылей, придумала вейпы и электронные сигареты".

Еще одна проблема - протесты родительского сообщества, которое против обследования подростков на содержание никотина и наркотиков. "Истерики по проводу нарушения прав человека не разделяю, - категоричен Онищенко. - Уверен, что дети такой точки зрения не имеют, а взрослые должны понимать кем она проплачена".

В итоге, по данным минздрава и ВОЗ, если в начале1980-х в СССР курили 11% мальчиков и 4% девочек в возрасте 14-15 лет, то в 2020 году - 27% девочек и 29% мальчиков. Порог начала курения снизился за счет вейпов. Их курят начиная с 11 лет 5% мальчиков и 2% девочек. К совершеннолетию в стране курили: 16% женщин в 2000 году, 27% в 2020 году, мужчин - по 60,7% с 2000 по 2020 год.

Академик РАН убежден, что России нужно избавляться от двух лукавств - от доминирования союзного ЕАЭС законодательства над российским, чтобы приравнять вейпы и электронные сигареты к табаку, ради ограничения мест их сбыта и продаж по паспорту. Еще перестать плодить фейки о том, что вейпы и электронные сигареты "чище" обычных, в то время как примеси в них, по данным ВОЗ, вызывают аллергию и привыкание к курению так же быстро, как обычный табак.

- Мы снова не хотим смотреть правде в глаза, - считает Геннадий Онищенко, - в 1978 году СССР первым подписал рамочную Конвенцию о вреде табака, но Россия одной из последних ее ратифицировала в конце 90-х. Теперь ситуация повторяется: развитые страны приравняли вейпы по степени их вреда к обычным сигаретам, мы - нет.