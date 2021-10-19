Куба снимает обязательный карантин для въезжающих с 7 ноября

Власти Кубы заявили о том, что с 7 ноября прибывающим на Остров Свободы больше не придется соблюдать обязательный до сих пор карантин. Кроме того, с 15 ноября открываются 10 международных аэропортов. Об этом в ходе пресс-конференции в Гаване заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранда.

"Мы начинаем контролируемое открытие, гарантией чего является тот факт, что в следующем месяце более 90% нашего населения будут полностью вакцинированы от коронавируса", - объяснил решение властей министр, обратив внимание на значительное сокращение ежедневного прироста новых случаев COVID-19, регистрируемых в стране.

Гарсия Гранда добавил, что с 7 ноября прибывающим в страну больше не будет необходимо соблюдать карантин, а с 15 ноября по прилете перестанут делать обязательные ПЦР-тесты. Их будут проводить выборочно лишь в тех случаях, если путешественники будут вызывать подозрение у санитарных властей.

Въезжающие на Кубу должны будут предоставить сертификат о вакцинации или же отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за 72 часа до вылета. От детей в возрасте до 12 лет результаты ПЦР-тестирования или сертификат о вакцинации на Кубе требовать не будут.