Кудрин рассказал о нарушениях при исполнении бюджета-2020

Счетная палата (СП) выявила нарушения на 338 млрд рублей, допущенные при исполнении бюджета за 2020 год. В основном они связаны с ошибками в бухучете, нарушениями федеральных законов и постановлений правительства, нарушениями процедур госзакупок. При этом удалось исправить нарушения на 445 млрд рублей и выправить отчетность, заявил на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам глава СП Алексей Кудрин.

По его словам, на доходную часть бюджета повлияли низкие цены на нефть в прошлом году. "Из Фонда национального благосостояния было потрачено 289,8 млрд на покрытие его (бюджета. - "РГ") дефицита. Кроме того, инфляция росла, а денежные доходы населения снизились на 2,8%, но благодаря мерам поддержки бедность в России снизилась с 12,3% до 12,1%", - сообщил Кудрин.

Законопроект об исполнении федерального бюджета за 2020 год предусматривает утверждение отчета, по которому доходы бюджета составили 18,719 трлн рублей, расходы - 22,821 трлн. Дефицит составил 4,102 трлн рублей (3,8% ВВП).