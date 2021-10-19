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19.10.2021 16:17
Рубрика: Власть

Лавров назвал фантазиями заявления Киева о встрече Зеленского и Путина

Текст: Екатерина Забродина

Заявления главы Украины Владимира Зеленского о возможности своей встречи с президентом России Владимиром Путиным относятся к области фантазий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" XVIII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в эти дни в Сочи.

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Лавров отметил, что подобные заявления делал как сам Зеленский, так и люди из его команды. "Кто- то из его офиса сказал, что Путин-то готов вроде бы, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи тет-а-тет может быть неожиданным. Этот поток сознания даже не буду комментировать", - сказал российский министр.

"Они фантазируют повсеместно и ежедневно", - заключил Лавров.

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