Лавров назвал фантазиями заявления Киева о встрече Зеленского и Путина

Заявления главы Украины Владимира Зеленского о возможности своей встречи с президентом России Владимиром Путиным относятся к области фантазий. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров "на полях" XVIII заседания международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в эти дни в Сочи.

Лавров отметил, что подобные заявления делал как сам Зеленский, так и люди из его команды. "Кто- то из его офиса сказал, что Путин-то готов вроде бы, но его окружение не советует ему встречаться с Зеленским один на один, потому что результат такой встречи тет-а-тет может быть неожиданным. Этот поток сознания даже не буду комментировать", - сказал российский министр.

"Они фантазируют повсеместно и ежедневно", - заключил Лавров.