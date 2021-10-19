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19.10.2021 16:48
Рубрика: Власть

Лавров: Новый спецпредставитель США по Афганистану хочет наладить контакт с РФ

Текст: Екатерина Забродина
Новый спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст выразил желание приехать в Москву. Об этом журналистам рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров после закрытой встречи с участниками заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

По словам Лаврова, Уэст сообщил об этом во время телефонного разговора со спецпредставителем президента РФ по Афганистану, директором Второго департамента Азии МИД Замиром Кабуловым.

Фото: Сергей Лисицын/РИА Новости
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"Новый представитель Соединенных Штатов по Афганистану господин Уэст звонил нашему представителю господину Кабулову. Он... буквально накануне Московского формата (консультаций по афганскому урегулированию при посредничестве стран региона, последний раунд которых должен состояться 20 октября - прим. ред.) был назначен и сказал, что обязательно хочет вступить в контакт и приехать в Российскую Федерацию. Мы будем рады его видеть", - подтвердил Лавров.

Напомним, бывший сотрудник Совета национальной безопасности в администрации Барака Обамы Уэст сменил Залмая Халилзада на посту спецпредставителя США по Афганистану.

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