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19.10.2021 20:55
Рубрика: Культура

"Ленком" станет covid-free театром с 1 ноября

Текст: Наталья Соколова
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Как передает агентство "Интерфакс" слова директора театра "Ленком Марка Захарова" Марка Варшавера, с 1 ноября в "Ленком" будут пускать только при предъявлении QR-кодов. "С 1 ноября мы переходим на 100% заполняемость зрительного зала на весь репертуар", - заявил Варшавер.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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В октябре в театре covid-free формат работал в пилотном режиме. При заполняемости зала на 100% для обладателей QR-кодов были показаны спектакли 1, 10, 16 октября. Теперь требование распространяется на весь репертуар.

К слову, не все театры в Москве работают в формате covid-free. К примеру, QR-коды для просмотра спектакля требуют Театр наций, а также Московский Международный дом музыки.

Сейчас учреждения культуры в Москве могут работать в двух форматах - принимать до 50% зрителей, но не более 500 человек, или ввести формат covid-free. Не исключено, что с ростом числа заболевших требования будут меняться.

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