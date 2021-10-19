Лукашенко потребовал не отменять оказание плановой медпомощи

Экстренные меры, объявленные накануне белорусским минздравом, признаны Александром Лукашенко чрезмерно избыточными. Он потребовал 19 октября от руководства отраслевого ведомства в ходе совещания по эпидемиологической ситуации в стране не отменять оказание плановой медпомощи населению, передает пресс-служба главы государства.

Подчеркнув, что это "очень важный вопрос", на который он хотел обратить особое внимание, президент предложил сидящим в зале врачам, чиновникам от здравоохранения немедленно отправиться в поликлиники - принимать пациентов и "проводить диспансеризацию".

Комментируя свое отношение к ведомственной инициативе, Лукашенко пояснил, что если речь идет о некоторых видах реабилитации, например, после перенесенных переломов, то это, возможно, и стоит делать пока в домашних условиях с участием родственников. "А там, где нужно проводить плановые операции, даже плановые консультации, мне план на стол. Никакой отмены плановых манипуляций, операций, консультаций быть не должно", - категорически потребовал белорусский руководитель.

Положительно оценил он и привлечение в нынешней обстановке к оказанию помощи населению студентов медицинских вузов, сославшись и на опыт Союзного государства, где пригласили пенсионеров, работавших в медицинской сфере. "И в России люди откликнулись. И у нас много на пенсии есть врачей", - уточнил президент.

В этой связи он обратил внимание, что сейчас штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19, которые были образованы в областях республики еще в ноябре минувшего года, не задействованы в полную силу. Обращаясь к региональным чиновникам, Лукашенко поделился своим впечатлением от их работы на местах, указав, что они "не в полной мере, мягко говоря, впряглись в эту телегу", работая не с полной отдачей и не в полном объеме.

Именно профильные специалисты штабов, по мнению оратора, отвечают за принятие необходимых мер в противодействии коронавирусу. "Вы должны видеть, чего не хватает, подсказать, а губернатор у вас там, на месте, - ваша правая рука в данном вопросе. Он ваш помощник. Лекарства, средства индивидуальной защиты, ИВЛ, кислород и прочее - он должен быстро решить эти вопросы", - пояснил президент распределение полномочий, напомнив, что не должны оставаться в стороне от решения насущных проблем и уполномоченные главы государства.

Как отметил во время совещания премьер Роман Головченко, в этом году из бюджета на здравоохранение выделено более 7,6 млрд белорусских рублей, или пять процентов от ВВП. "Правительство использует все доступные финансовые инструменты для обеспечения устойчивого функционирования отрасли. Но, конечно, подъем заболеваемости вынуждает искать дополнительные источники для финансирования. Поэтому в ближайшее время мы обратимся к главе государства о выделении дополнительных средств в размере почти 250 млн, в том числе 140 млн на закупку лекарственных средств", - уточнил премьер.

Кстати, из резервного фонда президента Беларуси, сообщил Лукашенко, будут также выделены дополнительные средства на борьбу с COVID-19, "чтобы поддержать врачей, закупить впрок и лекарства, и другие материалы".