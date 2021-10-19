Матвиенко предложила централизованно закупать средства от редких заболеваний

Приобретение препаратов для людей с тяжелыми и редкими заболеваниями необходимо передать на федеральный уровень, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Сегодня регионы покупают одну-две ампулы для орфанников и платят очень много, маленькая партия никого не интересует. Поэтому надо, чтобы Минздрав осуществлял централизованные закупки таких лекарств через спецсоглашения с поставщиками, заинтересованными в российском рынке", - сказала Матвиенко во время "открытого диалога" с министром финансов Антоном Силуановым.

Спикер Совфеда привела в пример Санкт-Петербург, где с переходом на централизованные закупки стоимость лекарств снизилась на 30%.

Кроме того, передача закупок лекарств на федеральный уровень позволит завести учет таких больных, добавила она.

"Надо заставить министерство здравоохранения, чтобы они создали базу, систематизировали и осуществляли централизованные закупки через спецсоглашения с поставщиками, которые заинтересованы в российском рынке. Минздрав должен организовать эту работу", - уверена Валентина Матвиенко.

В ответ Силуанов заявил, что пока в кабмине не предусматривают передачу лечения орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный. Министр предложил вернуться к обсуждению этого вопроса в следующем бюджетном цикле.