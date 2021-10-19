Ювелирная компания Mercury и Анна Меликян, выступившая режиссером и сценаристом, придумали, создали и представили первый совместный кинопроект.

Это короткометражный фильм-фантазия о трех разных женщинах и о мире, где существует только одно слово "Mercury", но оно способно выразить всю хроматическую гамму эмоций с ее черными и белыми клавишами. В главных ролях снялись народная артистка России Ксения Раппопорт и заслуженные артистки России Виктория Исакова и Анна Михалкова.

Кино и Mercury

Когда-нибудь рано или поздно это должно было случиться. Ведь уже не первый год ювелирная компания Mercury поддерживает проекты в сфере кинематографа. С 2016 года она выступает партнером национальной премии "Золотой Орел" и автором ее наград, с 2017 года - официальным партнером Открытого российского кинофестиваля "Кинотавр", а с этого года стала ювелирным партнером ММКФ и автором всех официальных призов. Украшения марки Mercury появляются во многих художественных фильмах и сериалах, актрисы их выбирают для выходов на красные дорожки фестивалей. Накопленная компанией за это время творческая энергия явно просила выхода не только в ювелирной сфере, но и в области "важнейшего из искусств". И тут случилась встреча с режиссером.

Остановись, мгновенье

Анна Меликян считается "одним из главных отечественных экспертов в гранях любви". В 2014 году ее фильм "Звезда" получил приз за лучшую режиссуру на "Кинотавре". В 2015 году на том же "Кинотавре" новый фильм-альманах "Про любовь" был награжден уже дважды, взяв Гран-при за лучший фильм и приз жюри кинопрокатчиков. Кроме того, Меликян - мастер "короткого метра" ("Я иду к тебе", "Такое настроение", "Восемь"). Короткометражная лента "Нежность" 2018 года с Викторией Исаковой и Евгением Цыгановым в главных ролях (по ней был позже снят сериал) собрала тысячи просмотров в интернете и вызвала массу обсуждений.

Украшения Mercury с драгоценными камнями - по-настоящему главные герои фильма

Она умеет рассказывать истории, возникающие, казалось бы, из ничего. Передавать эмоции героев, даже когда те почти ничего не говорят. Зато говорят зрители друг другу: "Смотрели? Видели?"

В новом видео Mercury (и о Mercury) все эти умения Анны Меликян очень кстати. Она показывает трех непохожих друг на друга современных женщин в разных обстоятельствах. Это не биографии - зарисовки. Просто фрагменты, эпизоды. "Остановись, мгновенье, даже если ты в сейчас не самое лучшее. Всегда есть вечные ценности. И они на мне", - такая закадровая шутка просится к видеоряду. Съемочная группа достаточно иронична, чтоб не рассказывать о спасительной силе драгоценностей всерьез, но и профессиональна настолько, что любая человеческая история, даже не самая радостная, в ее изложении выглядит красиво и впечатляюще.

Это, в общем, подтверждают слова самой Анны Меликян: "Я с большим удовольствием сняла ролик. Это случилось как-то легко, красиво и весело. Я пригласила прекрасных актрис, с которыми захотелось оказаться на площадке. Вику и Аню я уже снимала, а с Ксюшей мы работали впервые, и это было прекрасно. Мы застали последние теплые летние дни, можно сказать, так красиво попрощались с летом. А вообще работать, когда у тебя в кадре такая зашкаливающая концентрация красоты и таланта, - это всегда приятно". Схожие впечатления у художника по костюмам Татьяны Долматовской: "Приятно работать с друзьями, тем более, когда по обе стороны от камеры талантливые профессионалы с хорошим чувством юмора".

В лучах софитов

Бриллианты, сапфиры, рубины. Три главы, три действия, три вида драгоценных камней. Сама собой напрашивается параллель с балетом "Драгоценности", поставленным Джорджем Баланчиным в результате встречи с Клодом Арпельсом: они оба были одержимы красотой ювелирного искусства и балета - и эта страсть легла в основу их творческого союза. Не сравнивая жанр художественного высказывания и его глубину, мы не можем не отметить сходство идеи.

Видеоролик Mercury - вернее, короткометражный фильм - посвящен трем эпизодам из жизни трех женщин. Драгоценности разумно распределены: брюнетке Раппопорт достались бриллианты, блондинке Михалковой - сапфиры, рыжеволосой Исаковой - рубины. Художник по костюмам Татьяна Долматовская продумала до деталей каждый образ: "В этот раз мы решили немного пошалить и одеть героинь так, как если бы вся их жизнь была сплошной красной дорожкой. А какая красная дорожка без украшений Mercury! По-моему, шалость удалась".

Одна из героинь (Ксения Раппопорт) возвращается с вечеринки, на которой явно хорошо провела время, однако "что-то пошло не так", и она возвращается одна, нетвердой походкой, покачиваясь на высоких каблуках, по пути несколько раз спотыкаясь и теряя содержимое клатча. Однако главные драгоценности остаются на ней - даже в ванне с пеной, обволакивающей мягким облаком и позволяющей наконец по-настоящему расслабиться.

Вторая героиня (Анна Михалкова) чем-то расстроена уже сразу, и слово "Mercury", которое она произносит, показывая миру средний палец, в ту минуту ее жизни похоже на известное французское ругательство. В принципе, ничего неправдоподобного в такой ситуации нет: у благополучных девушек в красивом вечернем платье и баснословно дорогом колье с сапфиром тоже бывают в жизни неудачные моменты, когда либо такси останавливается не там, либо вообще неизвестно, куда ехать дальше.

Только третья героиня (Виктория Исакова) произносит слово "Mercury" как признание в любви - к миру и к себе. И то, что в это время идет дождь, ничуть ее не смущает и не расстраивает. В конце концов, ее струящиеся рубиновые серьги-водопады тоже напоминают капли воды. Только драгоценные.