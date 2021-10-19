Мезенцев: Формат заседания ВГС Союзного государства определят с учетом эпидситуации

Формат проведения очередного заседания Высшего госсовета Союзного государства определят с учетом эпидобстановки, заявил журналистам Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. 15 октября он принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает БЕЛТА.

"Давайте будем учитывать реальную эпидемиологическую обстановку. Даже видеоформат, который был выбран главами делегаций, главами государств СНГ, нисколько не уменьшил масштаб и глубину дискуссии", - сказал Дмитрий Мезенцев.

На вопрос журналиста, состоится ли ВГС 4 ноября, госсекретарь ответил: "Дайте нам еще немножко времени. Мы все скажем".

Дмитрий Мезенцев подчеркнул, что Постоянный комитет Союзного государства во взаимодействии с правительствами России, Беларуси, республиканскими, федеральными министерствами и ведомствами готовит те предложения, которые будут рассмотрены в рамках заседания Высшего государственного совета. "Конечно, этапным для Союзного государства было заседание Совета Министров Союзного государства, которое прошло в Минске в начале сентября, подписание тех документов, которые по факту одобрили предложения, которые будут вынесены на рассмотрение Президента Беларуси Александра Лукашенко и Президента России Владимира Путина, - добавил он. - Определят президенты дальнейший путь развития, подписав и утвердив 28 союзных программ, значит, они определят совершенно иной уровень сплоченности в экономической сфере промышленных, экономических, финансовых потенциалов Беларуси и России. Мы этим подчеркиваем новый этап в развитии Союзного государства и реализации огромного потенциала союзного договора. Мы в это верим, мы это ждем и предлагаем вам внимательно смотреть за этой работой".