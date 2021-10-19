МИД РФ: На консультациях по Афганистану будет принято совместное заявление

Перспективам развития военно-политической обстановки в Афганистане и формирования инклюзивного правительства, а также вопросам консолидации усилий международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране будет посвящено третье заседание Московского формата консультаций по Афганистану. Оно пройдет 20 октября. По итогам заседания планируется принятие совместного заявления.

В мероприятии планируется участие представителей из десяти стран региона, а также высокопоставленной делегации движения "Талибан" (запрещено в России), представляющей Афганистан. С обращением к участникам заседания выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, говорится в сообщении МИД РФ.