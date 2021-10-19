МИД РФ пояснил принципы взаимоотношений между Москвой и Пекином

Отношения РФ и КНР опираются на общие интересы двух стран, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

"Взаимодействие между Москвой и Пекином опирается на национальные и практические интересы двух сторон, самоценно, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов", - цитирует Панкина "Интерфакс".

Важно отметить, что экономическое сотрудничество России и Китая - двух крупнейших соседних стран с высоким уровнем дружественных и партнерских отношений - очень успешно и поступательно развивается уже много десятилетий, в том числе в финансовой сфере, указал заместитель министра иностранных дел РФ.