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19.10.2021 11:43
Рубрика: Власть

МИД РФ пояснил принципы взаимоотношений между Москвой и Пекином

Текст: Александр Саможнев

Отношения РФ и КНР опираются на общие интересы двух стран, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

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"Взаимодействие между Москвой и Пекином опирается на национальные и практические интересы двух сторон, самоценно, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов", - цитирует Панкина "Интерфакс".

Важно отметить, что экономическое сотрудничество России и Китая - двух крупнейших соседних стран с высоким уровнем дружественных и партнерских отношений - очень успешно и поступательно развивается уже много десятилетий, в том числе в финансовой сфере, указал заместитель министра иностранных дел РФ.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Отношения России и Китая

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