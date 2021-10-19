Минцифры проверит знания чиновников о кибербезопасности

Со следующего года в России появится портал для обучения и тестирования чиновников основам кибербезопасности. Об этом сообщил замглавы Минцифры Александр Шойтов, уточнив, что для чиновников будет предусмотрено тестирование.

"Работу по повышению киберграмотности Минцифры ведет​​​, и на следующий год у нас, в частности, запланированы два мероприятия. Первое - это обучение чиновников, это портал самообучения и тестирования… Второе - это программа для широкого спектра населения, начиная от пяти лет, и среднее поколение, и старшее", - заявил Шойтов на пленарной сессии международной выставки Interpolitex (цитата по РИА Новости).

Необходимость такого обучения связана с тем, что снизился возраст тех, кто легче всего попадается на уловки телефонных мошенников. Так, например, в прошлом году самой уязвимой группой было население старше 60 лет, а в этом году - граждане 35-40 лет, рассказал Шойтов, сославшись на данные Сбербанка.

На данный момент улучшить знания по кибербезопасности можно на "Неделе киберграмотности", организованной южным ГУ Банка России. Она проходит с 18 по 28 октября в онлайн-формате. Там также можно пройти тестирование и узнать, умеете ли вы распознавать мошенников, верно ли действуете при подозрительных звонках и можете ли отличить финансовую пирамиду от легальных участников рынка.

Опросы показывают, что только 12% россиян никогда не сталкивались с мошенниками по телефону, при этом подозрительные звонки систематически поступают 8 из 10 человек. Чаще на уловки попадаются женщины и люди старше 45 лет, что социологи объяснили хорошей подкованностью молодежи в технических вопросах.