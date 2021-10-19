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19.10.2021 13:05
Рубрика: Экономика

Минфин разработал законопроект о долевом страховании жизни

Текст: Роман Маркелов
Минфин разработал законопроект о долевом страховании жизни (ДСЖ). Об этом рассказали "Российской газете" в пресс-службе Минфина.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Долевое страхование задумывается как новый, прозрачный вид деятельности с инвестиционной частью, которая фактически отделена от страховой. Часть премии, предназначенная для реализации инвестиционных задач клиента, будет отдельно учитываться и инвестироваться, на нее будет распространяться законодательство, регулирующее инвестиционную деятельность", - говорится в ответе министерства на запрос "РГ".

Фото: iStock
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Практику мисселинга в этом виде предотвратит применение к ДСЖ инвестиционного законодательства, где вопросы защиты прав инвесторов проработаны достаточно хорошо, пояснили в ведомстве. Важным условием осуществления ДСЖ будет наличие у страховщика лицензии управляющей компании, отметили там. Концепцию совмещению лицензий предложил Банк России, Минфин разрабатывал проект исходя из этого подхода.

"Надеемся, что разработанный проект прекратит существующую практику введения клиентов в заблуждение относительно характеристик продукта. Важным является возможность реализации страховых продуктов с инвестиционной составляющей только в рамках ДСЖ. Продавая продукт, по большей части инвестиционный, чем страховой, страховщик должен подпадать под регулирование, регламентирующее инвестиционную деятельность со всеми существующими в нем ограничениями (раскрытие информации, отдельный учет активов клиента, регламентации комиссий и др.)", - рассказали в Минфине.

Таким образом, для ИСЖ создается альтернативный путь для дальнейшего развития: Минфин готов его всячески развивать и стимулировать, но при этом предполагает, что развитие этого сегмента рынка возможно в рамках описанных выше правил. "Для нас важно, чтобы продажи инвестиционных продуктов по правилам продажи страхования были прекращены", - подчеркнули в министерстве.

Одна из целей проекта - снижение уровня мисселинга на рынке страхования жизни, напомнили в ведомстве. "Мы видим, что сегмент инвестиционного страхования жизни продолжает расти, жалобы клиентов не прекратились, значит изменения нужно вводить оперативно", - добавили в Минфине.

Экономика Страхование Правительство Минфин

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