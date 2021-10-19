Министр обороны США прибыл на Украину с визитом

Министр обороны США Ллойд Остин во вторник прибыл в Киев с официальным визитом. Вашингтон намерен подтвердить "поддержку суверенитета Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений", сообщает ТАСС.

В ходе визита Остин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. Стороны намерены обсудить двустороннее и региональное сотрудничество в области безопасности.

В августе стало известно, что президент США Джо Байден поручил руководителю госдепартамента выделить Киеву 60 миллионов долларов из средств Пентагона на оборонные расходы и услуги, а также военное обучение и подготовку.

Визит Остина проходит на фоне обострения обстановки на линии разграничения в Донбассе. Украинские военные похитили наблюдателя от ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне Остин совершил рабочий визит в Тбилиси. Глава Пентагона посетил одну из военных баз в регионе и принял участие в совместных учениях американских и грузинских войск.