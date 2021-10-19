Новости

Сенатор: Оппоненты России хотят активнее использовать IT-компании 18:09
В КЧР обезврежена ячейка международной террористической организации 18:05
Путин обсудил с Васильевым планы "Единой России" 18:03
В ПФР рассказали, как получить ежемесячную выплату из маткапитала 17:54
Одну из башен "Москва-Сити" эвакуировали из-за пожара 17:49
Минюст улучшит систему блокирования экстремистских материалов в сети 17:44
Песков: Антиковидные ограничения не влияют на график Путина 17:43
Как новая методика Росстата по оценке доходов скажется на россиянах 17:40
Беларусь рассчитывает выпустить собственную вакцину в 2023 году 17:38
В Коми непривитых граждан старше 65 лет отправили на самоизоляцию 17:34
Минцифры проверит знания чиновников о кибербезопасности 17:17
Попова: QR-коды зачастую применяют неправильно 17:15
Хуснуллин: Городские электрички могут появиться более чем в 20 регионах РФ 17:11
Путин объяснил, почему морские порты РФ проигрывают конкуренцию 16:57
В Калмыкии завели дело о реабилитации нацизма на страницах библиотечной книги 16:53
Эксперт прокомментировал введение QR-кодов в Петербурге 16:51
РСПП предложил ввести плату за проезд большегрузов по региональным дорогам 16:51
В России снизилось количество убийств 16:50
В Госдуме выяснят причины нарушений при исполнении бюджета-2020 16:47
В Москве заработала первая камера, которая выявляет погашенные фары 16:45
Предложение новостроек за месяц выросло на 38% 16:40
В ГИБДД рассказали, в какой день недели чаще всего люди гибнут на дорогах 16:23
Лавров назвал фантазиями заявления Киева о встрече Зеленского и Путина 16:17
В России появится единый телекоммуникационный рейтинг регионов 15:59
Путин поручил подготовить план реализации транспортной стратегии 15:57
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 17:44
Рубрика: Происшествия

Минюст улучшит систему блокирования экстремистских материалов в сети

Текст: Владислав Куликов

Заместитель министра юстиции России Максим Бесхмельницын сообщил, что ведомство планирует в ближайшие год-полтора усовершенствовать систему блокировки экстремистских материалов в интернете. Заявление прозвучало на выставке "Интерполитех".

Фото: iStock
Суд признал "Мужское государство" экстремистской организацией

Как сообщает ТАСС, Максим Бесхмельницын напомнил, что Минюст является держателем банка экстремистских материалов. "Дело в том, что очень сложно пишутся дата-сеты для нейросети, потому что мнения, что такое экстремистские материалы, у экспертов иногда расходятся, - сказал он в ходе заседания пленарной секции "Глобальная цифровизация и национальная безопасность" на выставке "Интерполитех". - Я думаю, что это просто определенный вопрос времени, и вот что касается экстремистских материалов и их распространения в сети Интернет, мы думаем, что за год - полтора мы должны что-то придумать".

Замминистра рассказал, что Минюст в своей работе использует разные технологии, при этом информационная безопасность является самым первым и глобальным приоритетом цифровизации. "Хочу немного сказать про искусственный интеллект, мы тоже его используем, но у нас мнение такое: искусственный интеллект - это просто цифровой помощник человека, это освобождение человека от некоторых рутинных обязанностей, но в конечном итоге, по нашему мнению, конечное решение обязан принимать человек", - сказал заместитель министра юстиции.

Надо подчеркнуть: решение о признании того или иного материала экстремистским принимает суд. Минюст в данном случае выполняет только техническую работу, потому оправдано и подключение искусственного интеллекта для выполнения каких-то функций.

Кроме того, свою часть работы в этом направлении выполняет и Роскомнадзор. Недавно в ведомстве напомнили, что закон относит к экстремизму не только публичное оправдание терроризма и национализма, но и разжигание розни, и пропаганду неполноценности человека на основании его положения в обществе, расы, национальности, языковой принадлежности и религиозных предпочтений. Если граждане обнаружили в Сети материалы, которые показались им экстремистскими, то надо обращаться в полицию. "Материалы с признаками экстремизма РКН блокирует на основании решений судов, а не по собственной инициативе", - пояснили в ведомстве.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество СМИ и соцсети Правительство Минюст Правительство Минцифры Роскомнадзор

Главное сегодня

QR-коды и нерабочие дни: Новые меры по борьбе с пандемией - главное
Мурашко назвал регионы, где самая сложная ситуация с COVID-19
Мишустин дополнительно выделил более 28 млрд рублей на поддержку семей
В Совфеде оценили призыв Эрдогана пересмотреть структуру Совбеза ООН
Роскомнадзор сообщил, когда снимет ограничения с Twitter
В Перми арестовали студента, устроившего стрельбу в университете
Суд отправил ректора "Шанинки" под домашний арест