Минюст улучшит систему блокирования экстремистских материалов в сети

Заместитель министра юстиции России Максим Бесхмельницын сообщил, что ведомство планирует в ближайшие год-полтора усовершенствовать систему блокировки экстремистских материалов в интернете. Заявление прозвучало на выставке "Интерполитех".

Как сообщает ТАСС, Максим Бесхмельницын напомнил, что Минюст является держателем банка экстремистских материалов. "Дело в том, что очень сложно пишутся дата-сеты для нейросети, потому что мнения, что такое экстремистские материалы, у экспертов иногда расходятся, - сказал он в ходе заседания пленарной секции "Глобальная цифровизация и национальная безопасность" на выставке "Интерполитех". - Я думаю, что это просто определенный вопрос времени, и вот что касается экстремистских материалов и их распространения в сети Интернет, мы думаем, что за год - полтора мы должны что-то придумать".

Замминистра рассказал, что Минюст в своей работе использует разные технологии, при этом информационная безопасность является самым первым и глобальным приоритетом цифровизации. "Хочу немного сказать про искусственный интеллект, мы тоже его используем, но у нас мнение такое: искусственный интеллект - это просто цифровой помощник человека, это освобождение человека от некоторых рутинных обязанностей, но в конечном итоге, по нашему мнению, конечное решение обязан принимать человек", - сказал заместитель министра юстиции.

Надо подчеркнуть: решение о признании того или иного материала экстремистским принимает суд. Минюст в данном случае выполняет только техническую работу, потому оправдано и подключение искусственного интеллекта для выполнения каких-то функций.

Кроме того, свою часть работы в этом направлении выполняет и Роскомнадзор. Недавно в ведомстве напомнили, что закон относит к экстремизму не только публичное оправдание терроризма и национализма, но и разжигание розни, и пропаганду неполноценности человека на основании его положения в обществе, расы, национальности, языковой принадлежности и религиозных предпочтений. Если граждане обнаружили в Сети материалы, которые показались им экстремистскими, то надо обращаться в полицию. "Материалы с признаками экстремизма РКН блокирует на основании решений судов, а не по собственной инициативе", - пояснили в ведомстве.